Сообщается, что «Кристал Пэлас» планирует подписание соглашения с Эденом Азаром. Бельгиец по-прежнему является свободным агентом после того, как ранее этим летом его контракт с «Мадридом» был расторгнут.

По ифнормации Football Transers, «Кристал Пэлас» ищет замену Уилфриду Заа и считает, что Азар идеально подходит на эту роль. Клуб хочет предложить 32-летнему футболисту шанс вернуться в Премьер-лигу и надеется, что сможет заманить бельгийца в свой проект.

Бывшая звезда «Челси» покинул Премьер-лигу и перешел в «Реал Мадрид» в 2019 году. Нападающему пришлось нелегко на «Сантьяго Бернабеу» прежде всего из-за многочисленных травм.

Тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон хочет, чтобы 32-летний футболист заменил Заа, который перешел в турецкий «Галатасарай» на правах свободного агента после истечения срока своего контракта в Англии.