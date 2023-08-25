Говорит Мадрид
Блог

Шок дня: нашелся клуб, который хочет подписать Эдена Азара!

Уилфрид Заа Уилфрид Заа
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Эден Азар Эден Азар
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Сообщается, что «Кристал Пэлас» планирует подписание соглашения с Эденом Азаром. Бельгиец по-прежнему является свободным агентом после того, как ранее этим летом его контракт с «Мадридом» был расторгнут.

По ифнормации Football Transers, «Кристал Пэлас» ищет замену Уилфриду Заа и считает, что Азар идеально подходит на эту роль. Клуб хочет предложить 32-летнему футболисту шанс вернуться в Премьер-лигу и надеется, что сможет заманить бельгийца в свой проект.

Бывшая звезда «Челси» покинул Премьер-лигу и перешел в «Реал Мадрид» в 2019 году. Нападающему пришлось нелегко на «Сантьяго Бернабеу» прежде всего из-за многочисленных травм.

Тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон хочет, чтобы 32-летний футболист заменил Заа, который перешел в турецкий «Галатасарай» на правах свободного агента после истечения срока своего контракта в Англии.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Тотров
Если ему дать постоянную игровую практику,то через 5-7 матчей он выйдет на высокий уровень. конечно не такой как у него был,но даже 60 % того Азара будет серьезной силой. главное умерить финансовый аппетит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
факты про футбол
Азар: Не парни я пас,там в Англии холодно чтобы согреть скамейку
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий