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Рабона на тренировке! Вы серьезно? Тчуамени явно хочет остаться в основе «Реала»

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Француз еще недавно был близок к уходу из клуба.

В сеть попало видео с тренировки мадридского «Реала» - Орельен делает просто феерический пас.

Победный матч с «Альмерией» Тчуамени провел полностью на позиции опорного полузащитника.

При этом, по данным The Athletic, еще неделю назад Орельен был близок к переходу в «Ливерпуль», мерсисайдцы давно следят за полузащитником и входят в число ведущих претендентов на него.

При этом мадридцы продолжают считать 23-летнего футболиста ключевым игроком. Ранее сообщалось, что подписать Тчуамени хотела бы и «Бавария».

4 комментария

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Java Anarkulov
Мы что-то пропустили ? Когда он был близок к уходу ?
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Артём Поддубный
Очередной тупой журналюга хайпиться на Чуамени. Орильен никогда не был близок к уходу из Реал Мадрид, и тем более сейчас он железный игрок основы. Преподносят то что он отдал отдать пас рабоной как желание остаться в Реале, ну кто такой бред сочиняет.
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flash score
Феерический пас и желание остаться . Где связь?
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Артур Коркмасов
И это в свои 23 года забыли добавить😁
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