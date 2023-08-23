Француз еще недавно был близок к уходу из клуба.

В сеть попало видео с тренировки мадридского «Реала» - Орельен делает просто феерический пас.

Победный матч с «Альмерией» Тчуамени провел полностью на позиции опорного полузащитника.

При этом, по данным The Athletic, еще неделю назад Орельен был близок к переходу в «Ливерпуль», мерсисайдцы давно следят за полузащитником и входят в число ведущих претендентов на него.

При этом мадридцы продолжают считать 23-летнего футболиста ключевым игроком. Ранее сообщалось, что подписать Тчуамени хотела бы и «Бавария».