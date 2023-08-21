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Лучший защитник Бундеслиги признался, что хотел бы играть рядом с Винисиусом. «Мадрид» им не интересовался

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Топовое усиление проблемной позиции.

Позиция правого защитника давно беспокоит руководство и болельщиков «Мадрида», так как ни Дани Карвахаль, ни Лукас Васкес, играющие там, не отличаются стабильностью.

В последнее время в «королевский клуб» отправляют много игроков. Одним из них мог бы стать Джереми Фримпонг из «Байера».

Во время одного из последних интервью голландца спросили, хотел бы он когда-нибудь сыграть вместе с Винисиусом Жуниором, на что Фримпонг ответил: «О да, конечно, я бы хотел. Он великий игрок. Кто знает... может быть, когда-нибудь это случится».

Рыночная стоимость защитника составляет около 40 млн евро. Его контракт с «Леверкузеном» истекает в 2025 году, так что предстоящим летом «сливочные» вполне могли бы подумать о его приобретении.

В прошлом сезоне правый защитник забил 9 голов и отдал 11 результативных передач в 48 матчах за немецкий клуб.

4 комментария

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corazón blanco
Ответ Артём Поддубный
Ну, начнем с того что Дани Карвахаль начал сезон как в свои лучшие времена. Но вот то что ему нужен достойный дублёр, который составит ему конкуренцию на правом фланге это уж точно. При всём уважении к Лукасу Васкесу, он таким не является. А с другой стороны, если следующим тренером Реала будет Хаби Алонсо, как сообщает много изданий, и авторитетных и не очень, то под него могут и забрать этого голландца, если он конечно такой крутой как о нём говорят). Статистика конечно у него топовая для крайнего защитника.
Игрок действительно стоящий, но за него потребуют большую сумму.
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Артём Поддубный
Ну, начнем с того что Дани Карвахаль начал сезон как в свои лучшие времена. Но вот то что ему нужен достойный дублёр, который составит ему конкуренцию на правом фланге это уж точно. При всём уважении к Лукасу Васкесу, он таким не является. А с другой стороны, если следующим тренером Реала будет Хаби Алонсо, как сообщает много изданий, и авторитетных и не очень, то под него могут и забрать этого голландца, если он конечно такой крутой как о нём говорят). Статистика конечно у него топовая для крайнего защитника.
0
0
0
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Tyrone Woodley
Реалу он нужен, надеюсь заберут его. И не стоит обольщаться из-за игр Карвахаля со слабыми командами которые зажимаются в штрафной.
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Александр Макаров
Ответ corazón blanco
Игрок действительно стоящий, но за него потребуют большую сумму.
Насколько я знаю у него прописанная сумма отступных небольшая, а на момент следующего лета останется всего год по контракту
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