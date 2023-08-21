Топовое усиление проблемной позиции.

Позиция правого защитника давно беспокоит руководство и болельщиков «Мадрида», так как ни Дани Карвахаль, ни Лукас Васкес, играющие там, не отличаются стабильностью.

В последнее время в «королевский клуб» отправляют много игроков. Одним из них мог бы стать Джереми Фримпонг из «Байера».

Во время одного из последних интервью голландца спросили, хотел бы он когда-нибудь сыграть вместе с Винисиусом Жуниором, на что Фримпонг ответил: «О да, конечно, я бы хотел. Он великий игрок. Кто знает... может быть, когда-нибудь это случится».

Рыночная стоимость защитника составляет около 40 млн евро. Его контракт с «Леверкузеном» истекает в 2025 году, так что предстоящим летом «сливочные» вполне могли бы подумать о его приобретении.

В прошлом сезоне правый защитник забил 9 голов и отдал 11 результативных передач в 48 матчах за немецкий клуб.