🔥 Тчуамени задали самый главный вопрос – про игру в центре обороны. Кажется, его позиция изменилась

Помните, не так давно были слухи о недовольстве Орельена Тчуамени из-за необходимости играть в центре обороны?

Француз получал много критики от фанатов из-за частых ошибок в обороне, но правда в том, что он и не должен безошибочно действовать в защите, ведь Орельен – полузащитник.

Карло Анчелотти же не сильно переживал о происходящем, раз за разом вынуждая Тчуамени закрывать проблемную позицию. Теперь же, когда Анчелотти сменил Хаби Алонсо, Орельена снова спросили, что он думает о возможной смене позиции.

«Играть в центре обороны? Самое главное – это приверженность команде и победа в каждом матче. У тренера есть план действий, и мы можем многое изменить. Он попросил меня играть лучше в обороне. Я доволен тем, как мы выступили с «РБ». Мы победили. Мы станем лучше», – ответил Тчуамени.

Хм… Может, дело было не только в позиции, но и в тренере?