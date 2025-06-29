🐐 Модрич напоследок установил рекорд в «Мадриде». Вновь доказал свое величие

Сезон-2024/25 для Луки Модрича стал последним в «Мадриде», после чемпионата мира среди клубов хорват сменит команду. Сообщается, что полузащитник перейдет в «Милан», Фабрицио Романо обещает дать официальное объявление о трансфере в ближайшее время.

Напоследок Луке в «Реале» покорилось очередное достижение. В сезоне-2024/25 39-летний Модрич провел за «королевский клуб» 60 матчей во всех турнирах – это его личный рекорд. Памятная встреча состоялась 27 июня против «Зальцбурга», после выхода на поле легенда получил капитанскую повязку.

Предыдущий рекорд по матчам за кампанию хорват установил, когда только перебрался из «Тоттенхэма» в «Мадрид»: в сезоне-2012/13 он провел за «сливочных» 53 встречи во всех соревнованиях.

Рекорд впечатляет, но, конечно, важно и игровое время. В минувшей кампании Лука отыграл 2 923 минуты, а в первый сезон в «королевском клубе» провел на поле 3 287 минут. К рекордным 60-ти матчам стоит прибавить и 10 игр за сборную Хорватии.

Легенда!

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