1 мин.

🎥 Защитник Куртуа, нападающий Хейсен. Звезды «Мадрида» рассказали, на каких позициях начинали играть

78

«Мадрид» со счетом 3:0 одолел «Зальцбург» в заключительном туре группового этапа чемпионата мира среди клубов и вышел в плей-офф турнира с первого места. В 1/8  турнира «сливочных» будет ждать «Ювентус».

В США пресс-служба «королевского клуба» решила узнать, на каких позициях делали первые шаги в футболе звезды команды. Выяснилось, например, что защитник Дин Хейсен начинал играть в качестве форварда.

Тибо Куртуа: «Левый защитник».

Джуд Беллингем: «Наверное, я был нападающим».

Орельен Тчуамени: «Нападающий».

Эдер Милитао: «Опорник».

Арда Гюлер: «Полузащитник».

Федерико Вальверде: «Полузащитник».

Дин Хейсен: «Нападающий».

Кто-то удивил?

Винисиус повторил легендарный ассист Гути на КЧМ: его называли «пятка Бога» 😍

🔥 Тчуамени задали самый главный вопрос – про игру в центре обороны. Кажется, его позиция изменилась

⭐ Рейтинг академий клубов по числу воспитанников в топ-5 Европы за 20 лет. Ла Масия не первая

logoДин Хейсен
logoДжуд Беллингем
logoТибо Куртуа
logoЭдер Милитао
logoОрельен Тчуамени
logoАрда Гюлер
logoФедерико Вальверде
Клубы
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoчемпионат мира среди клубов