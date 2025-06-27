🎥 Защитник Куртуа, нападающий Хейсен. Звезды «Мадрида» рассказали, на каких позициях начинали играть

«Мадрид» со счетом 3:0 одолел «Зальцбург» в заключительном туре группового этапа чемпионата мира среди клубов и вышел в плей-офф турнира с первого места. В 1/8 турнира «сливочных» будет ждать «Ювентус».

В США пресс-служба «королевского клуба» решила узнать, на каких позициях делали первые шаги в футболе звезды команды. Выяснилось, например, что защитник Дин Хейсен начинал играть в качестве форварда.

Тибо Куртуа: «Левый защитник».

Джуд Беллингем: «Наверное, я был нападающим».

Орельен Тчуамени: «Нападающий».

Эдер Милитао: «Опорник».

Арда Гюлер: «Полузащитник».

Федерико Вальверде: «Полузащитник».

Дин Хейсен: «Нападающий».

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