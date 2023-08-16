Решил немного подождать.

Вингер «Мадрида» Родриго Гоэс в интервью бразильскому изданию Globo вспомнил о том, что мог оказаться в «Барселоне». Однако расчетливость и уверенность в своих силах помогли игроку добиться предложения от «Мадрида».

«С «Барселоной» все было решено − оставалось только подписать контракт. Я все время спрашивал отца: «А «Реала» нет?» Были предложения от самых разных команд, но от «Реала» ничего не было. Тогда я попросил подождать до выходных, потому что у нас была игра с «Виторией».

«Я сказал папе: «Я выложусь в этой игре, а «Реал» будет смотреть». Отец рассердился на меня: «Ты что, шутишь? У нас нас столе лежит такое предложение от «Барселоны». Ты можешь играть с Месси, но хочешь, чтобы я подождал. Ты шутишь?» Но он все-таки послушал меня, а потом у «Барселоны» возникли некоторые проблемы с «Сантосом». Они о чем-то не могли договориться».

Все случилось так, как и предполагал бразилец: «королевский клуб» смотрел ту игру, а сам футболист проявил себя с наилучшей стороны.

«Я вышел на игру с «Виторией» в старте, забил три гола и отдал голевую передачу. Мы выиграли 5:2, и уже во время матча «Мадрид» позвонил моему отцу. Мне даже не пришлось делать предложение. Они просто спросили, хочу ли я перейти, а папа уже знал ответ. На следующий день я не играл в приставку, просто был с мамой, а папа куда-то уехал утром, не предупредив меня. Поздно вечером он вернулся, вошел в дом, прошел мимо нас с мамой, когда мы сидели за столом, ничего не говоря. Отец вошел в мою комнату, где у него были две футболки − «Реала» и «Барселоны». Он уже был на переговорах с «Барсой» и привез ее с собой, а «Реал» у меня уже был».

«Папа взял две футболки, бросил их мне и сказал: «Вот теперь выбирай». Сначала я не понял, но долго думать мне не надо было − только «Реал». Мне всегда нравился клуб. Как и Криштиану Роналду. Когда мне было шесть, папа поехал в путешествие и привез мне футболку клуба. Кажется, это была она. Я вырос, а вкусы не изменились».

У юного Гоэса была мечта и он за ней следовал. Все получилось и теперь трудно представить «Мадрид» без бразильского вингера.