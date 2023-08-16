Бельгиец может завершить карьеру.

У Эдена Азара есть несколько вариантов продолжения карьеры.С 30 июня бельгийский футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Реала».

На данный момент интерес к полузащитнику проявляют в МЛС, Бразилии и Саудовской Аравии.

В североамериканской лиге футболист интересен «Ванкуверу», в чемпионате Бразилии – «Ботафого».

Также отмечается, что Эден Азар уже получил предложение от клуба из Саудовской Аравии, но до сих пор не принял его. В соцсетях шутят насчет формы Эдена - в стране. где играет Криштиану Роналду, запрещен бекон или любая другая свинина по религиозным причинам.