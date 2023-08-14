Беллингем наконец дебютировал за «Реал». В первом туре Ла Лиги «Мадрид» на выезде одолел «Атлетик» со счетом 2:0.

Автором одного из голов «королевского клуба» стал Джуд. Взятие ворот англичанин отпраздновал перед фанатской трибуной «Атлетика». Фото получилось ну очень эффектным:

А после матча у Де Маркоса, защитника «Атлетика», спросили, что он думает о Джуде. Оскар забавно предостерег соперников «Мадрида»:

«Беллингем? Уф, ну, удачи всем его соперникам в Ла Лиге. Он очень мощный игрок, настоящий тайфун в поединках и владении мячом».

В Бильбао англичанин был одним из лучших игроков. Джуд получил от Sofascore оценку 8,4 за дебютную встречу в чемпионате Испании. Пожалуй, соперникам «королевского клуба», действительно, лучше быть готовыми к встрече с новичком «Реала».

Как вам игра Беллингема в первом официальном матче за «Мадрид»? Оправдал ожидания?