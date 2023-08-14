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Серхио Рамос спешит на помощь: может ли капитан вернуться в «Реал»?

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После подтверждения разрыва крестообразных связок у Тибо Куртуа, «Реал Мадрид» получил новый удар – аналогичная травма у Эдера Милитао. Бразилец пострадал в первом туре Ла Лиги в матче с «Атлетиком» и пропустит почти весь сезон.

Все ждут официального объявления о соглашении между «Мадридом» и Кепой Аррисабалагой, который должен перейти в Королевский клуб на правах аренды, чтобы заменить Куртуа, но будут ли «сливочные» искать замену для Милитао?

Сейчас у «Реала» осталось три центральных защитника: Начо, Рюдигер и Алаба. В социальных сетях болельщики ждут появления четвертого центрального, а точнее возвращения легендарного капитана – Серхио Рамоса.

Главный герой Десимы выступал за «Мадрид» с 2005 по 2021 год и стал одной из легенд клуба. Серхио не смог договориться о продлении контракта со «сливочными» в 2021 году и на правах свободного агента отправился в «ПСЖ».

После двух сезонов в Париже Рамос снова свободен. Вернется ли он в «Реал»? Пока неизвестно. Но он одним из первых пожелал здоровья Милитао в социальных сетях.

«Это несправедливо, но ты вернешься еще более сильным. Посылаю тебе всю свою энергию и поддержку, друг!», - написал Рамос.

Ждете возвращения капитана в «Мадрид»?

9 комментариев

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Артём Поддубный
это лучший вариант для Реала в данной ситуации. подпишите Рамоса на год и никаких проблем не будет. он ещё на уровне.
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Геннадий Чеботарев
а ещё можно Роберто Карлос а и Роналду Назариу.
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Ape1sin
Ответ Геннадий Чеботарев
а ещё можно Роберто Карлос а и Роналду Назариу.
Йерро свободен вроде как свободен уже 5 лет как, наверняка тренируется
+1
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Zerocool789
Вряд ли. Будут привлекать из кастилии.
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Тухель
У фанатов РМ уважения к своему президенту и к своему клубу вообще нет? Рамос послал Переса и РМ из за денег, а теперь клуб должен все простить и позвать его обратно? И ради чего?
Зачем звать Мбаппе я понимаю Мбаппе именно как футболист будет доминировать ближайшие лет 5-10 в футболе, а Рамос не будет. Легче вызвать молодежь или попробовать кого нибудь арендовать в конце концов Алаба, Рюдигер и Начо еще есть.
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yusupov_kazbek@icloud.com
Его можно бы вернуть.я особо не смотрю игры ПСЖ ,но когда сталкивался Рамас в основе бывал .думаю не просто так попадал туда.может еще один сезон побегает
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Murtynya
Ответ Артём Поддубный
это лучший вариант для Реала в данной ситуации. подпишите Рамоса на год и никаких проблем не будет. он ещё на уровне.
Рамоса не хватает реально:(
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Геннадий Чеботарев
Ответ Ape1sin
Йерро свободен вроде как свободен уже 5 лет как, наверняка тренируется
про Фернандо забыл((( обязательно его!
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