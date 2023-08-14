9 комментариев

После подтверждения разрыва крестообразных связок у Тибо Куртуа, «Реал Мадрид» получил новый удар – аналогичная травма у Эдера Милитао. Бразилец пострадал в первом туре Ла Лиги в матче с «Атлетиком» и пропустит почти весь сезон.

Все ждут официального объявления о соглашении между «Мадридом» и Кепой Аррисабалагой, который должен перейти в Королевский клуб на правах аренды, чтобы заменить Куртуа, но будут ли «сливочные» искать замену для Милитао?

Сейчас у «Реала» осталось три центральных защитника: Начо, Рюдигер и Алаба. В социальных сетях болельщики ждут появления четвертого центрального, а точнее возвращения легендарного капитана – Серхио Рамоса.

Главный герой Десимы выступал за «Мадрид» с 2005 по 2021 год и стал одной из легенд клуба. Серхио не смог договориться о продлении контракта со «сливочными» в 2021 году и на правах свободного агента отправился в «ПСЖ».

После двух сезонов в Париже Рамос снова свободен. Вернется ли он в «Реал»? Пока неизвестно. Но он одним из первых пожелал здоровья Милитао в социальных сетях.

«Это несправедливо, но ты вернешься еще более сильным. Посылаю тебе всю свою энергию и поддержку, друг!», - написал Рамос.

Ждете возвращения капитана в «Мадрид»?