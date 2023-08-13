«Реал» блестяще стартовал в новом сезоне Ла Лиги. Мадридцы решили исход матча еще в первом тайме, забив два гола в ворота «Атлетика».

Анчелотти включил в стартовый состав двух новичков, Джуда Беллингема и Франа Гарсию. Англичанин стал автором второго гола, а также обладателем одной из наивысших оценок, по версии портала SofaScore. Вместе с ним в топ-3 попали Алаба, отдавший результативную передачу на Беллингема, и Карвахаль, ассистировавший Родриго.

Оценки всех игроков «Мадрида»:

И показатели всей команды (мадридцы в правой колонке):

А кого бы вы назвали лучшим игроком матча?