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Алаба и Беллингем — лучшие ✨ Оценки игроков «Реала» за уверенный старт Ла Лиги

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«Реал» блестяще стартовал в новом сезоне Ла Лиги. Мадридцы решили исход матча еще в первом тайме, забив два гола в ворота «Атлетика».

Анчелотти включил в стартовый состав двух новичков, Джуда Беллингема и Франа Гарсию. Англичанин стал автором второго гола, а также обладателем одной из наивысших оценок, по версии портала SofaScore. Вместе с ним в топ-3 попали Алаба, отдавший результативную передачу на Беллингема, и Карвахаль, ассистировавший Родриго.

Оценки всех игроков «Мадрида»:

И показатели всей команды (мадридцы в правой колонке):

А кого бы вы назвали лучшим игроком матча?

4 комментария

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ZA.RMA
Карва тоже понравился)
+4
0
+4
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xDe xDe
Справедливо. Только я бы ещё в тройку Камавингу добавил. Слишком занижена оценка у Эду. И, блин, насколько же хорош Джуд. Вот смотришь на его действия, и душа радуется. Какой-то уютный игрок, что ли)
У Вини и Франа матч не задался, тоже справедливо. Но Гарсию ругать рано - ему и Лунин дико неудобные пасы давал, и волнение испанца прям с экрана ощущалось. Придёт в себя, это вопрос времени. В минувшем сезоне был одним из лучших в лиге.
+3
0
+3
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VuNePonimaete
Белингем шикарен, был лучший на предсезонке, остался лучшим и в этой игре👏👏👏
+1
0
+1
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raiska123
Феде Вальверде !
0
0
0
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