Алаба и Беллингем — лучшие ✨ Оценки игроков «Реала» за уверенный старт Ла Лиги
«Реал» блестяще стартовал в новом сезоне Ла Лиги. Мадридцы решили исход матча еще в первом тайме, забив два гола в ворота «Атлетика».
Анчелотти включил в стартовый состав двух новичков, Джуда Беллингема и Франа Гарсию. Англичанин стал автором второго гола, а также обладателем одной из наивысших оценок, по версии портала SofaScore. Вместе с ним в топ-3 попали Алаба, отдавший результативную передачу на Беллингема, и Карвахаль, ассистировавший Родриго.
Оценки всех игроков «Мадрида»:
И показатели всей команды (мадридцы в правой колонке):
А кого бы вы назвали лучшим игроком матча?
У Вини и Франа матч не задался, тоже справедливо. Но Гарсию ругать рано - ему и Лунин дико неудобные пасы давал, и волнение испанца прям с экрана ощущалось. Придёт в себя, это вопрос времени. В минувшем сезоне был одним из лучших в лиге.