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Игроки «Реала» с нами заигрывают: вот 5 пасхалок от мадридцев о Мбаппе – все его очень ждут. Кто-то – слишком уверен

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Килиан Мбаппе давно не был так близок к переходу в мадридский «Реал». Хотя информация от инсайдеров меняется с такой же скоростью, как бегает Килиан, мы собрали неопровержимые доказательства-пасхалки, что француз точно наденет футболку «Мадрида» этим летом.

1. Недавно Килиан встретился с Родриго – они даже обнялись для снимка.

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2. Не самый активный пользователь соц сетей Тибо Куртуа внезапно запостил черепашку – именно такое прозвище у Килиана за его схожесть с мульт-персонажем Донателло. Подпись: «Маленький друг навещает нас».

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3. Тони Кроос приехал в Кельн со своей академией. Немец давно открыл школу, где учит детей футболу. Любопытно, что среди всех детей Тони опубликовал фото именно с мальчиком в футболке Мбаппе.

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4. Мбаппе выкладывал, как он играет в карты. Ну и что тут такого? Вглядитесь в карты – все из них девятки. Не самая сильная комбинация в покере, зато очень символичная, ведь «Реал» ищет девятку (центрфорварда).

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Бонус. Кроос пришел на подкаст, где отвечая вопрос о питомцах, подчеркнул одно слово: «Новая собака не означает, что не будет черепах. Черепахи…на следующей неделе или около того».  

2 комментария

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persk
Ответ Артём Поддубный
Просто Реал в этом году всё делает красиво. Я думаю что Мбаппе прибудет к концу августа) Ну а если не придёт, то даже цепные собаки из МЧК будут помалкивать)
Ты тоже пытался красиво написать, но это не твоё. Если придёт Мбаппе - всей Ла Лиге будет хорошо. Удачи Реалу в подписании
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