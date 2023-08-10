Килиан Мбаппе давно не был так близок к переходу в мадридский «Реал». Хотя информация от инсайдеров меняется с такой же скоростью, как бегает Килиан, мы собрали неопровержимые доказательства-пасхалки, что француз точно наденет футболку «Мадрида» этим летом.

1. Недавно Килиан встретился с Родриго – они даже обнялись для снимка.

2. Не самый активный пользователь соц сетей Тибо Куртуа внезапно запостил черепашку – именно такое прозвище у Килиана за его схожесть с мульт-персонажем Донателло. Подпись: «Маленький друг навещает нас».

3. Тони Кроос приехал в Кельн со своей академией. Немец давно открыл школу, где учит детей футболу. Любопытно, что среди всех детей Тони опубликовал фото именно с мальчиком в футболке Мбаппе.

4. Мбаппе выкладывал, как он играет в карты. Ну и что тут такого? Вглядитесь в карты – все из них девятки. Не самая сильная комбинация в покере, зато очень символичная, ведь «Реал» ищет девятку (центрфорварда).

Бонус. Кроос пришел на подкаст, где отвечая вопрос о питомцах, подчеркнул одно слово: «Новая собака не означает, что не будет черепах. Черепахи…на следующей неделе или около того».