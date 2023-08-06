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Карло Анчелотти определился с парой основных центральных защитников на сезон 2023/24

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Карло Анчелотти сделал свой выбор: Эдер Милитао и Давид Алаба будут основными центральными защитниками «Мадрида» в грядущем сезоне, сообщает издание Marca. Антонио Рюдигер и Начо останутся в статусе запасных.

В сезоне 2021/22 связка Алаба-Милитао помогла команде выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу, Давид и Эдер на двоих набрали 8566 минут игрового времени (4496 у бразильца, 4070 у австрийца), в то время, как Начо смог набрать только 2535 минут, но в прошлом сезоне у них были некоторые проблемы. Алаба получил две серьезные травмы и два месяца был вне игры, поэтому Рюдигеру удалось стать вторым центральным по количеству минут на поле (2844), Начо стал четвертым (2676). Тандем Милитао и Рюдигера был неубедительным, бразилец часто допускал грубые ошибки.

«Реал Мадрид» начнет сезон в Ла Лиге выездным матчем против «Атлетик» 12 августа.

Как вам выбор Карло Анчелотти?

1 комментарий

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Если бразилец часто допускал грубые ошибки, почему тогда не пара Алаба - Рюдигер?
По мне так Алаба вообще не центрбэк.
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