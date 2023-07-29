Говорит Мадрид
Блог

Разочарованный фанат попытался спихнуть Менди в Саудовскую Аравию. Не вышло 👀

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
болельщики болельщики
Ферлан Менди Ферлан Менди
Футбол Футбол

Защитника там не ждут.

Ферлан Менди пользуется доверием Карло Анчелотти, не фанаты предпочли бы от него избавиться. В прошедшем сезон защитник, страдая от травм, пропустил больше двадцати матчей, а, когда появлялся на поле, нередко допускал ошибки.

На данный момент Менди в хорошей форме, и главный тренер выпустил его в стартовом составе. Защитник провел на поле первый тайм, прежде чем его заменил Фран Гарсия, и его выступление оставило не самые приятные впечатления.

Один из разочарованных фанатов понял, что больше не хочет видеть Ферлана в футболке «сливочных», и решил действовать кардинально. В своих соцсетях он призвал все саудовские клубы купить защитника, и «Аль-Фатех» ему даже ответил. Только явно не так, как рассчитывал болельщик.

«Спасибо, но оставьте его в своей команде», — написал «Аль-Фатех» в твиттере.

Но попытка засчитана 😅

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий