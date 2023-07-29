Защитника там не ждут.

Ферлан Менди пользуется доверием Карло Анчелотти, не фанаты предпочли бы от него избавиться. В прошедшем сезон защитник, страдая от травм, пропустил больше двадцати матчей, а, когда появлялся на поле, нередко допускал ошибки.

На данный момент Менди в хорошей форме, и главный тренер выпустил его в стартовом составе. Защитник провел на поле первый тайм, прежде чем его заменил Фран Гарсия, и его выступление оставило не самые приятные впечатления.

Один из разочарованных фанатов понял, что больше не хочет видеть Ферлана в футболке «сливочных», и решил действовать кардинально. В своих соцсетях он призвал все саудовские клубы купить защитника, и «Аль-Фатех» ему даже ответил. Только явно не так, как рассчитывал болельщик.

«Спасибо, но оставьте его в своей команде», — написал «Аль-Фатех» в твиттере.

Но попытка засчитана 😅