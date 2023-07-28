Пытается искать варианты, но тщетно.

В начале июня «Мадрид» на официальном сайте написал следующее: «Клуб и Эден Азар достигли соглашения, по которому игрок расстается с клубом с 30 июня 2023 года». У него оставался еще год по контракту, но его расторгли по соглашению сторон.

С тех пор было много слухов о том, куда же может пойти бельгиец. Наибольший интерес был у «Моленбека», за который играет Килиан Азар, брат Эдена. Также были слухи об «Интер Майами», но клуб МЛС серьезных шагов не сделал.

Многочисленные травмы сильно повлияли на карьеру Азара, причем именно его медицинская карта серьезно влияет на дальнейшее продолжение игры.

По данным AS, Азар и его семья хорошо устроились в Мадриде и планируют жить в столице Испании, но ни одна из местных команд («Атлетико», «Райо» или «Хетафе») не хотят его брать.

Летом 2019 года Флорентино Перес забрал Эдена Азара из «Челси» за более чем 100 млн евро. Сейчас трансфер бельгийца справедливо считается одним из худших в истории клуба.