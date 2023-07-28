Мадридисты затроллили бывшего партнера.

После выставочного матча в США, который закончился уверенной победой «Реала» 2:0, на поле долгое время оставались бывшие партнеры - Лука Модрич, Тони Кроос и перешедший прошлым летом в «МЮ» Каземиро.

Позже к ним присоединился и Карло Анчелотти - вместе они указали бразильцу на явный лишний вес! Лука Модрич потрепал Каземиро за появившиеся щеки, а Анчелотти указал на живот бразильца.