«У кого-то появился животик»: стало известно, что обсуждали Модрич, Кроос и Каземиро после матча «Реала» с «МЮ» 😅😅😅
Мадридисты затроллили бывшего партнера.
После выставочного матча в США, который закончился уверенной победой «Реала» 2:0, на поле долгое время оставались бывшие партнеры - Лука Модрич, Тони Кроос и перешедший прошлым летом в «МЮ» Каземиро.
Позже к ним присоединился и Карло Анчелотти - вместе они указали бразильцу на явный лишний вес! Лука Модрич потрепал Каземиро за появившиеся щеки, а Анчелотти указал на живот бразильца.
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