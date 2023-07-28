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«У кого-то появился животик»: стало известно, что обсуждали Модрич, Кроос и Каземиро после матча «Реала» с «МЮ» 😅😅😅

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Мадридисты затроллили бывшего партнера.

После выставочного матча в США, который закончился уверенной победой «Реала» 2:0, на поле долгое время оставались бывшие партнеры - Лука Модрич, Тони Кроос и перешедший прошлым летом в «МЮ» Каземиро.

Позже к ним присоединился и Карло Анчелотти - вместе они указали бразильцу на явный лишний вес! Лука Модрич потрепал Каземиро за появившиеся щеки, а Анчелотти указал на живот бразильца.

5 комментариев

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Антон
Приятно видеть такие вещи
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Davron Mamadzhanov
Такие тёплые, дружеские отношения между ними, самому приятно наблюдать)
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aya
Казе щечки у бабушки отъел, ребята постебались)) Замечательный момент!
+1
0
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ZA.RMA
Как это мило😂🫶🏼
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