Анчелотти определился с составом из 25 человек, который отправится в тур по США
Два игрока остались в Испании.
Карло Анчелотти назвал состав из 25 человек, которые поедут в предсезонное турне «Мадрид» по США.
Вот полный состав команды:
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Пиньеро, Фран Гонсалес.
Защитники: Эдер Милитао, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Дани Карвахаль, Начо, Фран Гарсия, Лукас Васкес, Альваро Одриосола.
Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Нико Пас.
Форварды: Винисиус Жуниор, Родриго, Браим Диас, Хоселу.
Дани Себальос пропускает сбор из-за травмы. Анчелотти также исключил из заявки Альваро Санса, поэтому Хоселу будет единственным центрфорвардом.
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