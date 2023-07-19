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Анчелотти определился с составом из 25 человек, который отправится в тур по США

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Два игрока остались в Испании.

Карло Анчелотти назвал состав из 25 человек, которые поедут в предсезонное турне «Мадрид» по США.

Вот полный состав команды:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Пиньеро, Фран Гонсалес.

Защитники: Эдер Милитао, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Дани Карвахаль, Начо, Фран Гарсия, Лукас Васкес, Альваро Одриосола.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Нико Пас.

Форварды: Винисиус Жуниор, Родриго, Браим Диас, Хоселу.

Дани Себальос пропускает сбор из-за травмы. Анчелотти также исключил из заявки Альваро Санса, поэтому Хоселу будет единственным центрфорвардом.

1 комментарий

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corazón blanco
Надеюсь, что у Нико Паса будут шансы проявить себя на предсезонке. То, что он один из игроков Кастильи в заявке уже говорит о многом. Талантище. Но конечно когда у Мадрида такая линия полузащиты - одна из лучших, если не лучшая в мире, то пробиться в команду будет архисложно. Тем не менее желаю ему удачи. Возможно в следующем сезоне после окончания карьер Крооса и Модрича у него куда больше шансов и возможностей.
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