Два игрока остались в Испании.

Карло Анчелотти назвал состав из 25 человек, которые поедут в предсезонное турне «Мадрид» по США.

Вот полный состав команды:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Пиньеро, Фран Гонсалес.

Защитники: Эдер Милитао, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Дани Карвахаль, Начо, Фран Гарсия, Лукас Васкес, Альваро Одриосола.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Нико Пас.

Форварды: Винисиус Жуниор, Родриго, Браим Диас, Хоселу.

Дани Себальос пропускает сбор из-за травмы. Анчелотти также исключил из заявки Альваро Санса, поэтому Хоселу будет единственным центрфорвардом.