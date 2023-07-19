Говорит Мадрид
Блог

«Он чувствовал сильную боль»: Родриго рассказал, через что пришлось пройти Азару в «Реале»

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Родриго Родриго
Эден Азар Эден Азар
Футбол Футбол

Эден Азар совсем недавно покинул «Мадрид». В столицу Испании бельгиец переезжал в статусе суперзвезды, но заиграть в «королевском клубе» у него откровенно не получилось.

В интервью SportTV Родриго рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться Эдену в «Реале»:

«Он звезда. Я был большим поклонником Азара. Жаль, что он не смог добиться успеха в «Мадриде». Какое-то время мы думали, что у него все получится, но потом он травмировал лодыжку, и мы почувствовали, что после этого он уже не будет прежним.

Он чувствовал сильную боль, ему пришлось вставить пластину в лодыжку. Он тренировался нормально, а потом ни с того ни с сего ему понадобилась новая операция. Это было трудно для него. Играть с болью – это самое худшее. Его очень беспокоила лодыжка».

За 4 года в «королевском клубе» бельгиец отыграл всего 76 матчей, в которых забил лишь 7 голов и отдал 12 ассистов. Большую часть времени вингер провел на скамейке запасных. Травмы, действительно, сильно повлияли на карьеру Азара.

Сейчас Эден остался без клуба. По данным Relevo, игроком интересуется «Интер Майами». Некоторые источники сообщают, что вингер планирует продолжить карьеру в Бельгии.

Как бы то ни было, пожелаем Азару здоровья.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
конечно Азар и сам виноват в произошедшем,но и главное это конечно форс-мажор. не случись та дикая травма на факт что все было бы как случилось. но увы есть как есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. Galacticos
"он чувствовал сильную боль..."
но не такую,как мы - верящие в него 3 года люди...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий