Эден Азар совсем недавно покинул «Мадрид». В столицу Испании бельгиец переезжал в статусе суперзвезды, но заиграть в «королевском клубе» у него откровенно не получилось.

В интервью SportTV Родриго рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться Эдену в «Реале»:

«Он звезда. Я был большим поклонником Азара. Жаль, что он не смог добиться успеха в «Мадриде». Какое-то время мы думали, что у него все получится, но потом он травмировал лодыжку, и мы почувствовали, что после этого он уже не будет прежним.

Он чувствовал сильную боль, ему пришлось вставить пластину в лодыжку. Он тренировался нормально, а потом ни с того ни с сего ему понадобилась новая операция. Это было трудно для него. Играть с болью – это самое худшее. Его очень беспокоила лодыжка».

За 4 года в «королевском клубе» бельгиец отыграл всего 76 матчей, в которых забил лишь 7 голов и отдал 12 ассистов. Большую часть времени вингер провел на скамейке запасных. Травмы, действительно, сильно повлияли на карьеру Азара.

Сейчас Эден остался без клуба. По данным Relevo, игроком интересуется «Интер Майами». Некоторые источники сообщают, что вингер планирует продолжить карьеру в Бельгии.

Как бы то ни было, пожелаем Азару здоровья.