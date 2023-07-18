Иско рассказал о своем неудачном переходе в «Унион Берлин» в Германии и о том, как это вынудило его на некоторое время прекратить заниматься футболом.

«Мне звонит мой агент и говорит, что у него есть "Унион" из Германии с очень хорошим предложением до конца года с возможностью 1+1. Я сказал ему, что позвоню ему через пять минут, и я начал немного советоваться.

Они [Унион Берлин] очень хорошо выступали в Бундеслиге, они были в Лиге Европы, контракт был хорошим, проект выглядел хорошо… Так что я согласился.

Мне прислали договор, и я переслал его своему адвокату. Все в порядке. Я собрал чемодан и поехал в Берлин один, так как за четыре часа невозможно было организовать переезд для всей семьи, с двумя такими маленькими детьми.

Когда я приехал, меня встретил человек из клуба. Все было сделано. Делаю фотографии, приветствие на камеру… Типичное дело. И мы договорились на следующий день пройти медкомиссию.

Я прошел медицинское обследование, хотя многие люди ставили его под сомнение... Довольно абсурдный вопрос, поскольку врачи «Севильи» могут подтвердить, что мое физическое состояние на тот момент было одним из лучших в моей карьере.

Через десять минут мне звонят в третий раз и говорят, что сумма будет не меньше по контракту.

Я ехал с большими ожиданиями и энтузиазмом в команду, которая играет в Лиге Европы, и через пятнадцать минут они изменили половину моего контракта. Контракт, который был принят и рассмотрен и нами, и ими. Это было неуважительно».

Да, я вернулся в Испанию. И там я почувствовал, что после всего случившегося мне нужно остановиться и проветрить голову.

Психологически я не был готов к другому переезду, другому проекту… Я чувствовал, что мне нужно остановиться, заняться терапией, привести в порядок свой разум, привести в порядок свою жизнь, свои мысли», — добавляет Иско.

Иско все еще без клуба, но он подтверждает, что жаждет вернуться в строй после работы с тренером по фитнесу в течение прошлого года.