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«Ментально я не был готов»: Иско рассказал об уходе из футбола после неудачного переезда в Германию

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Иско рассказал о своем неудачном переходе в «Унион Берлин» в Германии и о том, как это вынудило его на некоторое время прекратить заниматься футболом.

«Мне звонит мой агент и говорит, что у него есть "Унион" из Германии с очень хорошим предложением до конца года с возможностью 1+1. Я сказал ему, что позвоню ему через пять минут, и я начал немного советоваться.

Они [Унион Берлин] очень хорошо выступали в Бундеслиге, они были в Лиге Европы, контракт был хорошим, проект выглядел хорошо… Так что я согласился.

Мне прислали договор, и я переслал его своему адвокату. Все в порядке. Я собрал чемодан и поехал в Берлин один, так как за четыре часа невозможно было организовать переезд для всей семьи, с двумя такими маленькими детьми.

Когда я приехал, меня встретил человек из клуба. Все было сделано. Делаю фотографии, приветствие на камеру… Типичное дело. И мы договорились на следующий день пройти медкомиссию.

Я прошел медицинское обследование, хотя многие люди ставили его под сомнение... Довольно абсурдный вопрос, поскольку врачи «Севильи» могут подтвердить, что мое физическое состояние на тот момент было одним из лучших в моей карьере.

Через десять минут мне звонят в третий раз и говорят, что сумма будет не меньше по контракту.

Я ехал с большими ожиданиями и энтузиазмом в команду, которая играет в Лиге Европы, и через пятнадцать минут они изменили половину моего контракта. Контракт, который был принят и рассмотрен и нами, и ими. Это было неуважительно».

Да, я вернулся в Испанию. И там я почувствовал, что после всего случившегося мне нужно остановиться и проветрить голову.

Психологически я не был готов к другому переезду, другому проекту… Я чувствовал, что мне нужно остановиться, заняться терапией, привести в порядок свой разум, привести в порядок свою жизнь, свои мысли», — добавляет Иско.

Иско все еще без клуба, но он подтверждает, что жаждет вернуться в строй после работы с тренером по фитнесу в течение прошлого года.

 

6 комментариев

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KenyaKana
В Реале иногда обижался, что сидит на лавке. Все было по делу. Его даже арабские команды не приглашают. Желаю всех благ Иско
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kVazy
Ответ KenyaKana
В Реале иногда обижался, что сидит на лавке. Все было по делу. Его даже арабские команды не приглашают. Желаю всех благ Иско
Куда и как человек так просидел/просадил талант. Ладно хоть Азар - у того сразу в реале не заладилось. А Франциско... Я до сих пор помню тот легендарный матч в отбор к ЧМ кажется - Испания - Италия. Вся хваленая итальянская защита (да и полузащита тоже) выглядела как будто школьники приехали к первому составу Зенита... При чем реально рвал их Иско в одно лицо - остальные просто поняли что парниша в огне и старались не мешать. Я в 10ых годах в одном отдельно взятом матче не припомню ни от одного игрока такой доминации. Ну мб в конце нулевых в начале десятых Месси такие матчи выдавал. Куда это все ....???
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Молодой Френки
Вся его карьера в том, что он талантливый, но ленивый
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Тухель
Если бы форма у Иско реально была бы крутая и здоровье как у 20 летнего Милнера, то Иско бы оставили в РМ. Пинать мячик Иско умеет, а вот бегать Иско давно разучился, а чтобы играть в большой футбол свою жирную жопу надо и по полю передвигать.
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Ape1sin
Ответ kVazy
Куда и как человек так просидел/просадил талант. Ладно хоть Азар - у того сразу в реале не заладилось. А Франциско... Я до сих пор помню тот легендарный матч в отбор к ЧМ кажется - Испания - Италия. Вся хваленая итальянская защита (да и полузащита тоже) выглядела как будто школьники приехали к первому составу Зенита... При чем реально рвал их Иско в одно лицо - остальные просто поняли что парниша в огне и старались не мешать. Я в 10ых годах в одном отдельно взятом матче не припомню ни от одного игрока такой доминации. Ну мб в конце нулевых в начале десятых Месси такие матчи выдавал. Куда это все ....???
Геннадий Сергеевич, всё хорошо, но уж слишком палевные ассоциации
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kVazy
Ответ Ape1sin
Геннадий Сергеевич, всё хорошо, но уж слишком палевные ассоциации
слишком глубоко и не понятно, извините не мой уровень)
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