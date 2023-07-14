Говорит Мадрид
Блог

🤯🤯🤯 «Он не человек». Появилась статистика передач Тони Крооса - это какое-то безумие

Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Тони Кроос Тони Кроос
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Статистика передач Тони Крооса просто уничтожает соцсети.

Портал FBref показал, почему Кроос до сих пор успешно играет в мадридском «Реале». Этот футболист способен поразить даже в 33 года.

Тони Кроос входит в 1% лучших полузащитников мира по абсолютно всем показателям, связанных с передачами.

Такое можно встретить только в игре? Уже нет.

Фанаты в восторге.

💭 XavsFutbol: «Тони Кроос не человек».

💭 FV15valverde: «Даже эта статистика доказывает, что Кроос - самый идеальный полузащитник всех времен!!!!!!!»

💭 Plgreats: «Кроос недооценен».

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Сейчас подбежит саранча и начнёт вспоминать про чави и Иньесту которые по факту и близко не стояли с Тони.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Великий полузащитник, который на мой взгляд недооценен. Немецкая машина.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Поддубный
Тони Кросс в реале вышел на фантастический уровень. Наверное звёзды сошлись, что он встретился в Мадриде с Модричем и Каземиро, потому что эта троица навсегда вписала золотыми буквами свои имена в историю самого великого клуба мира. Hala Madrid!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan3132
Кроос Бетховен от футбола ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Тони --- феномен футбола,ни больше ни меньше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Emik.
Ответ Нефанатик
Сейчас подбежит саранча и начнёт вспоминать про чави и Иньесту которые по факту и близко не стояли с Тони.
Жить без правды невозможно, правда это и есть жизнь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kabardinka
Ответ Mr. Galacticos
рожден в ГДР - это многое объясняет...
Трабант
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий