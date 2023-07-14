8 комментариев

Статистика передач Тони Крооса просто уничтожает соцсети.

Портал FBref показал, почему Кроос до сих пор успешно играет в мадридском «Реале». Этот футболист способен поразить даже в 33 года.

Тони Кроос входит в 1% лучших полузащитников мира по абсолютно всем показателям, связанных с передачами.

Такое можно встретить только в игре? Уже нет.

Фанаты в восторге.

💭 XavsFutbol: «Тони Кроос не человек».

💭 FV15valverde: «Даже эта статистика доказывает, что Кроос - самый идеальный полузащитник всех времен!!!!!!!»

💭 Plgreats: «Кроос недооценен».