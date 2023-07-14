8 комментариев

🤯🤯🤯 «Он не человек». Появилась статистика передач Тони Крооса - это какое-то безумие
Статистика передач Тони Крооса просто уничтожает соцсети.
Портал FBref показал, почему Кроос до сих пор успешно играет в мадридском «Реале». Этот футболист способен поразить даже в 33 года.
Тони Кроос входит в 1% лучших полузащитников мира по абсолютно всем показателям, связанных с передачами.
Такое можно встретить только в игре? Уже нет.
Фанаты в восторге.
💭 XavsFutbol: «Тони Кроос не человек».
💭 FV15valverde: «Даже эта статистика доказывает, что Кроос - самый идеальный полузащитник всех времен!!!!!!!»
💭 Plgreats: «Кроос недооценен».
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