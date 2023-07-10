8 комментариев

Не секрет, что Карло Анчелотти займет пост главного тренера сборной Бразилии в июне 2024 года. Это означает, что он покинет «Реал» после окончания сезона 2023/24.

Мы не знаем, каковы планы «сливочных» после ухода Карлетто. Но вот список тренеров, которых Флорентино Перес может рассмотреть, когда будет выбирать преемника итальянцу.

Рауль

Испанец — очевидный выбор. Легенда клуба, который также является многообещающим тренером и сейчас работает «Кастилье», где весьма успешен. Вопрос в том, готов ли он к большой сцене?

Зинедин Зидан

Еще один очень очевидный кандидат. Зизу свободен после того, как покинул тренерский пост на «Бернабеу» в 2021 году. Он доказал, что является одним из лучших тренеров в мире и может продолжить дело Анчелотти в «Мадриде».

Антонио Конте

Итальянец остается без клуба после ухода из «Тоттенхэма». Если не считать его неудачного выступления в «Шпорах», то он выигрывал титулы везде, где бы ни работал, и его переход в «Мадрид» вполне возможен.

Жозе Моуринью

Почему бы и нет? Особенный пока в «Роме», работает с очень ограниченным бюджетом, но все еще добивается успеха. Моуринью — легенда «Мадрида», и его возвращение может закрепить за ним этот статус.

Маурицио Сарри

Вечно курящий итальянец творит чудеса с «Лацио», он помог команде занять второе место в Серии А в прошлом сезоне с очень ограниченным бюджетом. Ранее Сарри был успешен в «Наполи», выиграл Лигу Европы с «Челси» и привел «Ювентус» к их последнему титулу в Серии А.

Иманоль Альгуасиль

Если «Мадрид» ищет тренеров в Ла Лиге, Иманоль — отличный выбор. Баск вывел «Реал Сосьедад» на четвертое место в сезоне 2022/23, а это означает, что его команда сыграет в Лиге чемпионов в пятый раз в своей истории.

Хаби Алонсо

Бывший игрок «Мадрида» отлично справляется с леверкузенским «Байером», он вывел их в полуфинал Лиги Европы менее чем через год после того, как возглавил команду, которая занимала предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги перед появлением Хаби.

А кого бы вы хотели видеть у руля «Мадрида»? Пишите в комментариях.