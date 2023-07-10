8 комментариев

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Зидан, Рауль…Иманоль? 7 тренеров, которые могут заменить Карло Анчелотти в «Реале»

Хаби Алонсо Хаби Алонсо
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Иманоль Альгуасиль
Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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Антонио Конте Антонио Конте
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Не секрет, что Карло Анчелотти займет пост главного тренера сборной Бразилии в июне 2024 года. Это означает, что он покинет «Реал» после окончания сезона 2023/24.

Мы не знаем, каковы планы «сливочных» после ухода Карлетто. Но вот список тренеров, которых Флорентино Перес может рассмотреть, когда будет выбирать преемника итальянцу.

Рауль

Испанец — очевидный выбор. Легенда клуба, который также является многообещающим тренером и сейчас работает «Кастилье», где весьма успешен. Вопрос в том, готов ли он к большой сцене?

Зинедин Зидан

Еще один очень очевидный кандидат. Зизу свободен после того, как покинул тренерский пост на «Бернабеу» в 2021 году. Он доказал, что является одним из лучших тренеров в мире и может продолжить дело Анчелотти в «Мадриде».

Антонио Конте

Итальянец остается без клуба после ухода из «Тоттенхэма». Если не считать его неудачного выступления в «Шпорах», то он выигрывал титулы везде, где бы ни работал, и его переход в «Мадрид» вполне возможен.

Жозе Моуринью

Почему бы и нет? Особенный пока в «Роме», работает с очень ограниченным бюджетом, но все еще добивается успеха. Моуринью — легенда «Мадрида», и его возвращение может закрепить за ним этот статус.

Маурицио Сарри

Вечно курящий итальянец творит чудеса с «Лацио», он помог команде занять второе место в Серии А в прошлом сезоне с очень ограниченным бюджетом. Ранее Сарри был успешен в «Наполи», выиграл Лигу Европы с «Челси» и привел «Ювентус» к их последнему титулу в Серии А.

Иманоль Альгуасиль

Если «Мадрид» ищет тренеров в Ла Лиге, Иманоль — отличный выбор. Баск вывел «Реал Сосьедад» на четвертое место в сезоне 2022/23, а это означает, что его команда сыграет в Лиге чемпионов в пятый раз в своей истории.

Хаби Алонсо

Бывший игрок «Мадрида» отлично справляется с леверкузенским «Байером», он вывел их в полуфинал Лиги Европы менее чем через год после того, как возглавил команду, которая занимала предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги перед появлением Хаби.

А кого бы вы хотели видеть у руля «Мадрида»? Пишите в комментариях. 

 

 

8 комментариев

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Михаил Шаповалов
Мне кажется, что Рауль и Алонсо - это реальные канндидатуры. Ну, может быть Зидан. Остальные же точно газетные утки.
+4
0
+4
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corazón blanco
Ответ bangura00
А когда Зидан успел доказать, что является одним из лучших тренеров мира?
Своими двумя прошествиями в Мадрид и проделанной работой.
+2
0
+2
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xankeldi
Ответ bangura00
А когда Зидан успел доказать, что является одним из лучших тренеров мира?
Может тремя ЛЧ подряд, золотым дублем?
+1
0
+1
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Yerken Bektemir
Хочется посмотреть на Алонсо. Имхо, потенциал у него выше чем у Рауля, как у тренера.
+1
-1
0
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Геннадий Чеботарев
Ответ Михаил Шаповалов
Мне кажется, что Рауль и Алонсо - это реальные канндидатуры. Ну, может быть Зидан. Остальные же точно газетные утки.
будет Зидан ,а вот кто будет помощником и потенциальным следующим тренером это вопрос,но возможно или Рауль или Алонсо.
0
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