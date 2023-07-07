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Эдер Милитао: «Анчелотти очень рад, что будет тренировать сборную Бразилии»

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Уже не секрет, что Карло Анчелотти станет следующим тренером сборной Бразилии. Хотя пока не было официального объявления, стороны считают вопрос решенным.

В недавнем интервью Globo Esporte защитник «Мадрида» и сборной Бразилии Эдер Милитао рассказал о работе с Карло.

«У нас здоровые, рабочие отношения. Мы можем пошутить, все отлично. Я очень рад и благодарен за такое отношение Карло ко мне и к остальным парням. Это очень открытый, добрый человек, он говорит то, что думает, к нему прислушиваются. Он всегда хочет для остальных только хорошего», - отметил Эдер.

«Карло всегда шутит со мной, Вини и Родриго по поводу его назначения в сборную Бразилии, но мы не влезаем в эту тему. Сейчас Карло наш тренер в «Мадриде», потом он станет нашим тренером в сборной. Он очень рад и взволнован, я уверен, что он сделает все возможное для успеха сборной. Я лично считаю Карло величайшим тренером. Об этом говорят и его достижения».

1 комментарий

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Нефанатик
У Анчелотти какая то нездоровая любовь к бразильцам. Иначе не понятно почему это футбольное недоразумение Милитао после стольких ошибок продолжало выходить в старте.
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