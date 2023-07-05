«У меня есть брат, в которого я верю»: что Месут Озил сказал об Арде Гюлер несколько недель назад
«Есть ли «десятка» лучше вас [в Турции]?» - спросили Месута Озила несколько недель назад.
«Сложный вопрос. Мне приходит в голову имя… У меня есть брат, в которого я верю. Надеюсь, что Бог защитит его от сглаза: это Арда Гюлер».
В марте 2022 года Озил заявил, что Гюлер «станет мировой звездой».
Арда сыграл один раз вместе с Месутом Озилом в «Фенербахче». Некоторое время они тренировались вместе.
Сообщается, что Озил был одним из тех, кто звонил 18-летнему футболисту, чтобы убедить его присоединиться к «Реалу». Сейчас он невероятно близок к тому, чтобы подписать контракт со «сливочными»!
Говорят, что молодой атакующий полузащитник боготворил Месута Озила, который играл за «Реал» с 2010 по 2013 год.
Согласно последним сообщениям, Арда Гюлер решил подписать контракт с «Реалом» вместо «Барселоны».
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