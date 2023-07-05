«Есть ли «десятка» лучше вас [в Турции]?» - спросили Месута Озила несколько недель назад.

«Сложный вопрос. Мне приходит в голову имя… У меня есть брат, в которого я верю. Надеюсь, что Бог защитит его от сглаза: это Арда Гюлер».

В марте 2022 года Озил заявил, что Гюлер «станет мировой звездой».

Арда сыграл один раз вместе с Месутом Озилом в «Фенербахче». Некоторое время они тренировались вместе.

Сообщается, что Озил был одним из тех, кто звонил 18-летнему футболисту, чтобы убедить его присоединиться к «Реалу». Сейчас он невероятно близок к тому, чтобы подписать контракт со «сливочными»!

Говорят, что молодой атакующий полузащитник боготворил Месута Озила, который играл за «Реал» с 2010 по 2013 год.

Согласно последним сообщениям, Арда Гюлер решил подписать контракт с «Реалом» вместо «Барселоны».