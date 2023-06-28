«Фламенго» обратился к «Мадриду» и «Вулверхэмптону» с необычной просьбой. В официальном аккаунте клуба появилось сообщение:

«Эй, «Реал», «Вулвз», мы можем оставить у себя Винисиуса и Жоао Гомеса до конца лета?»

И Вини, и Жоао – воспитанники «Фламенго». Почему именно сейчас игроки понадобились своему родному клубу?

Все просто. Винисиус и Гомес приехали в Бразилию, чтобы поддержать «Фламенго» в матче против «Аукаса», встреча закончилась победой бразильцев со счетом 4:0.

Команды встречались в рамках группового этапа Кубка Либертадорес.

Несомненно, опыт Винисиуса помог бы его родному клубу в плей-офф турнира, но «сливочным» и самим не обойтись без звездного вингера. Вряд ли Анчелотти отпустить игрока в Бразилию, ведь предсезонка «Мадрида» начнется совсем скоро – 10 июля.

Кстати, в аккаунте «Реала» появилась любопытная публикация. Это может быть как простое совпадение, так и завуалированный ответ «Фламенго»: «Все внимание на предсезонку».

Может, у Жоао Гомеса не такой загруженный график?