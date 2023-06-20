«Реал» на один сезон арендовал у «Эспаньола» Хоселу с правом выкупа. Испанец отлично знаком с клубной системой «сливочных». Форвард играл за «Кастилью», пробовал себя в основе «Мадрида», а с Карвахалем у испанца вообще родственные связи.

Так что нынешнюю аренду Хоселу справедливо можно назвать возвращением в «Реал». За «королевский клуб» форвард будет выступать под 14-м номером.

Но своей презентации Хоселу рассказал, для чего вернулся в «Мадрид»:

«Я здесь не для того, чтобы заменить Бензема. Я здесь для того, чтобы получать удовольствие, чтобы помогать клубу. Я здесь, чтобы внести свой вклад в общий успех. Я собираюсь выложиться здесь по максимуму. Это клуб всей моей жизни. Я хочу забивать голы».

Испанец мощно прокомментировал выбор своего нового номера:

«14-й номер? Любой номер в первой команде «Реала» значим, я был бы горд играть под любым номером. Любой игрок в мире сделал бы все, чтобы просто надеть эту футболку. А номер второстепенен. Я мадридиста. То, под каким номером я играю, не имеет значения. Я просто горжусь тем, что являюсь игроком мадридского «Реала».

Хоселу может стать единственным футболистом атаки, которого подпишут «сливочные» в это трансферное окно, утверждает Marca. Некоторые фанаты считают, что испанец не потянет роль основного нападающего «Мадрида», а потому ждут большего усиления.

А как вам новичок «Реала»?