«Мое будущее? Честно говоря, я пока не знаю. После трех сложных лет я просто хочу провести время со своей семьей, поехать в отпуск, как и все», – завявил Эден Азар.

«В последние дни мы прочитали много всякой ерунды. Не знаю, посмотрим... Я все еще чувствую себя способным быть профессиональным футболистом, но в то же время я отдыхал в течение 2-3 лет. У меня еще есть немного энергии!», – добавил бельгиец.

Похоже, это упрек в адрес мадридского «Реала», который давал Азару мало игрового времени, хотя это казалось вполне оправданным, учитывая его травмы и отсутствие результативности.

После расторжения контракта с «Мадридом» 32-летний Азар может воссоединиться с одним из своих братьев, Килианом, в новом бельгийском клубе «Моленбек».