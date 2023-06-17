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«Я отдыхал в течение 2-3 лет, но есть еще немного энергии». Азар не намерен заканчивать – есть вариант воссоединиться с братом

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«Мое будущее? Честно говоря, я пока не знаю. После трех сложных лет я просто хочу провести время со своей семьей, поехать в отпуск, как и все», – завявил Эден Азар.

«В последние дни мы прочитали много всякой ерунды. Не знаю, посмотрим... Я все еще чувствую себя способным быть профессиональным футболистом, но в то же время я отдыхал в течение 2-3 лет. У меня еще есть немного энергии!», – добавил бельгиец.

Похоже, это упрек в адрес мадридского «Реала», который давал Азару мало игрового времени, хотя это казалось вполне оправданным, учитывая его травмы и отсутствие результативности.

После расторжения контракта с «Мадридом» 32-летний Азар может воссоединиться с одним из своих братьев, Килианом, в новом бельгийском клубе «Моленбек».

Eden Hazard choosing between two options following Real Madrid departure - Football España

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