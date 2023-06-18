Контракт Эдена Азара должен был истечь в июне 2024 года, но «Реал» решил расторгнуть его за год до этого. В свои 32 бельгиец всерьез подумывал о том, чтобы повесить бутсы.

Однако, по словам бельгийского журналиста Алекса Тавольери, сейчас он готов продолжить карьеру в...«Моленбеке».

Это новая команда из Брюсселя, столицы Бельгии. Вместимость их стадиона составляет всего 12 тысяч человек – почти в семь раз меньше, чем «Сантьяго Бернабеу» в дни Лиги чемпионов.

Почему из всех вариантов именно этот, спросите вы?

Все дело в том, что там играет его младший брат Килиан, и Эден хочет воссоединиться с семьей, переехав в этот клуб.