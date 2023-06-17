Карим Бензема удивил примерно всех, когда объявил об уходе из мадридского «Реала» в начале июня. А затем Марко Асенсио, Эден Азар и Мариано Диас последовали за капитаном в поисках нового клуба.

Однако есть еще три игрока, которые тоже могут покинуть «Реал» этим летом , так как их контракты истекают 30 июня.

1. Лука Модрич. По достоверным сообщениям Relevo, Модрич подпишет продление контракта после международного перерыва. У 37-летнего игрока есть предложения из Саудовской Аравии, но он не хочет уезжать, подтверждает Фабрицио Романо.

2. Тони Кроос. Полузащитник неоднократно заявлял, что не покинет «Мадрид». Источники сообщают, что клуб сохранит его по крайней мере еще на один год.

3. Дани Себальос. По словам Фабрицио Романо, «Реал» близок к достижению соглашения о продлении контракта испанца. Речь может идти о двухлетней сделке.

Недавно «Мадрид» продлил контракт с Начо на один год.