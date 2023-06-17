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«Реал» все еще не продлил контракты с 3 важными игроками – они могут уйти летом

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Карим Бензема удивил примерно всех, когда объявил об уходе из мадридского «Реала» в начале июня. А затем Марко Асенсио, Эден Азар и Мариано Диас последовали за капитаном в поисках нового клуба.

Однако есть еще три игрока, которые тоже могут покинуть «Реал» этим летом , так как их контракты истекают 30 июня.

1. Лука Модрич. По достоверным сообщениям Relevo, Модрич подпишет продление контракта после международного перерыва. У 37-летнего игрока есть предложения из Саудовской Аравии, но он не хочет уезжать, подтверждает Фабрицио Романо.

2. Тони Кроос. Полузащитник неоднократно заявлял, что не покинет «Мадрид». Источники сообщают, что клуб сохранит его по крайней мере еще на один год.

Real Madrid boss sends clear Toni Kroos and Luka Modric message

3. Дани Себальос. По словам Фабрицио Романо, «Реал» близок к достижению соглашения о продлении контракта испанца. Речь может идти о двухлетней сделке.

Недавно «Мадрид» продлил контракт с Начо на один год.

3 комментария

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kudayberdiev1996@mail.ru
Назвали игроков, с которыми Реал почти продлил контракты.
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Геннадий Чеботарев
Ответ kudayberdiev1996@mail.ru
Назвали игроков, с которыми Реал почти продлил контракты.
что значит почти? контракт не подписан,а значит не продлен. они ждут изменений и в первую очередь тренера.
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Harut Hovsepyan
Ответ kudayberdiev1996@mail.ru
Назвали игроков, с которыми Реал почти продлил контракты.
Все инсайдеры говорят, что Модрич и Кроос фактически уже все подписали в феврале и апреле соответственно. Себальос только затягивает пока, но неясно, по новостям от надежных источников, есть ощущение, что останется.
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