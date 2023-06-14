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«Он позволил своей карьере умереть». Тони Кроос бросил камень в огород Эдена Азара

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Полузащитник «Мадрида» Тони Кроос заявил, что Эден Азар позволил своей карьере умереть на «Сантьяго Бернабеу».

Азар перешел в «Реал Мадрид» из «Челси» в 2019 году за рекордную для клуба сумму в 115 миллионов евро. Однако карьера бельгийца в Испании не задалась, проблемы со здоровьем преследовали его. За четыре года Эден сыграл всего 76 раз, забив 7 голов и отдав 12 результативных передач.

«У нас был еще один футболист, который пришел за большие деньги, но, по сути, позволил своей карьере умереть. Сумма была огромная, поэтому я думаю, что никто не скажет, что это был удачный трансфер. Но сейчас давайте сохранять позитив», - заявил Тони в своем подкасте, комментируя переход Джуда Беллингема в «Реал».

За англичанина «сливочные» тоже заплатили серьезные деньги: ранее «Боруссия» сообщила, что получит 103 млн евро за 19-летнего футболиста. Также предусмотрены бонусы – до 30% от суммы трансфера, то есть максимум 30,9 млн.

Эден Азар и «Реал Мадрид» расторгли контракт. Также Бельгиец ушел сборной после чемпионата мира.

4 комментария

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corazón blanco
🗣 Кроос: «Беллингем — очень, очень хороший игрок, и из-за его качеств и возраста многие команды хотели его.

Я очень доверяю людям, которые принимают решения в «Реале», и поэтому я уверен, что Джуд стоит того, чтобы тратить на него столько денег».

Эти слова тоже бы стоило добавить в новость.
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Black Phoenix
Беллингему нет и 20 лет, тогда как Азару было под тридцатник. Огромная разница.
Вот если бы Реал подписал Кейна плюс-минус за те же деньги - аналогия и сравнения с Азаром были бы более уместные.
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дамьен
Ну наконец-то ему никто не будет мешать есть бургеры
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