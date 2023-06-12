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Состоялась презентация Франа Гарсии в «Мадриде»

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Флорентино Перес Флорентино Перес
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В Вальдебебас состоялась презентация нового левого латераля «Мадрида» - Франа Гарсии. Последние три года футболист провел в «Райо Вальекано».

Флорентино Перес приветствовал воспитанника кантеры клуба.

«Те мечты и амбиции, с которыми ты впервые попал в «Реал Мадрид» в 14 лет, позволили тебе вернуться домой после этапа в дружественном нам клубе «Райо Вальекано», где в прошлом сезоне ты стал самым задействованным игроком по количеству времени на поле».

«Мы гордимся, что можем рассчитывать на нашего кантерано. Наши болельщики будут поддерживать и подталкивать тебя вперед, как никакие другие», - добавил Перес.

«Я очень рад быть здесь, вернуться домой. Я горжусь тем, что я вырос в этом клубе и теперь смогу продолжить здесь свою историю. Это невероятно! Hala Madrid!», - ответил Фран.

 

Фран Гарсия будет выступать за «Реал Мадрид» под «20» номером.

 

2 комментария

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Спартак Уокер
Думаю он пригодится Мадриду
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Андрей Хенто
Прекрасно, что воспитанник вернулся в клуб, пожелаю ему удачи и повторить путь Карвахаля.
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