Давид Алаба уговаривает Альфонсо Дэвиса на переход в мадридский «Реал», сообщает авторитетный Флориан Плеттенберг.

Они являются «очень хорошими друзьями», отмечает инсайдер.

«Реал» заинтересован в подписании Дэвиса, однако переход скорее всего состоится только в 2024 году – у канадской суперзвезды остался один год до окончания контракта с «Баварией».

Алаба играл вместе с Дэвисом в «Мюнхене» с 2019-го по 2021-й, пока австриец не переехал в «Мадрид».

В этом сезоне Дэвис отметился 11 голами в 38 матчах с позиции левого защитника.