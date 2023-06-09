Контракт Дани Себальоса с «Мадридом» закончится 30 июня, поэтому вокруг будущего футболиста сейчас ходит множество разговоров. Пока все указывает на то, что Дани продлит соглашение с «Мадридом».

Издание Marca сообщает, что Королевский клуб уже сделал предложение футболисту, условия не такие, как он просил, но достаточно приближенные к желаемому. Вполне вероятно, что этого будет достаточно для того, чтобы Дани сделал выбор в пользу «сливочных».

Пока окончательного ответа нет, а значит, что надежды болельщиков других клубов, прежде всего «Бетиса», могут быть связаны с Себальосом. Но, похоже, что футболист сам положил им конец.

Полузащитник «Мадрида» лайкнул пост, в котором говорилось о продлении его контракта.

«Прекратите ждать сенсаций, на протяжении уже нескольких недель понятно, что Себальос продлит контракт с «Реалом», потому что клуб сделал на него ставку. А «Бетис» даже не представил предложения. Конец истории».

В последнее время несколько клубов проявляли интерес к Дани Себальосу, в том числе «Ателтико» и бывшая команда футболиста «Бетис», но сам игрок всегда хотел остаться в «Реале».