Согласно Diario AS, «Реал Мадрид» отказался от участия в гонке за Харри Кейна после требований игрока и «Тоттенхэма».

Председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэл Леви потребовал за вот-вот 30-летнего игрока 115 миллионов евро, а Кейн просит зарплату 20 миллионов евро в год.

«Мадрид» считает эти требования невыполнимыми по многим причинам. Во-первых, Кейну исполнится 30 уже в следующем месяце, а Перес никогда не подписывал возрастных игроков за такие деньги.

«Реал» потратили годы и сотни миллионов на омоложение состава, и подписание Кейна сильно ограничит возможности клуба для будущих трансферов.

Во-вторых, у Кейна остался один год по контракту с «Тоттенхэмом», что само по себе делает его ценник почти смехотворным.

По сообщениям из Испании, «Реал» готов заплатить за английского форварда только 80 млн. евро.

Таким образом, переговоры могут быть продолжены только в случае, если «Тоттенхэм» снизит цену – однако зная неотступность Леви, это вряд ли состоится.