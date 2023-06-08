Похоже, Кейн не доедет до Мадрида. Леви назвал космический ценник – «Реалу» он кажется смехотворным. Но есть компромисс
Согласно Diario AS, «Реал Мадрид» отказался от участия в гонке за Харри Кейна после требований игрока и «Тоттенхэма».
Председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэл Леви потребовал за вот-вот 30-летнего игрока 115 миллионов евро, а Кейн просит зарплату 20 миллионов евро в год.
«Мадрид» считает эти требования невыполнимыми по многим причинам. Во-первых, Кейну исполнится 30 уже в следующем месяце, а Перес никогда не подписывал возрастных игроков за такие деньги.
«Реал» потратили годы и сотни миллионов на омоложение состава, и подписание Кейна сильно ограничит возможности клуба для будущих трансферов.
Во-вторых, у Кейна остался один год по контракту с «Тоттенхэмом», что само по себе делает его ценник почти смехотворным.
По сообщениям из Испании, «Реал» готов заплатить за английского форварда только 80 млн. евро.
Таким образом, переговоры могут быть продолжены только в случае, если «Тоттенхэм» снизит цену – однако зная неотступность Леви, это вряд ли состоится.
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