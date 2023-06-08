Говорит Мадрид
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Похоже, Кейн не доедет до Мадрида. Леви назвал космический ценник – «Реалу» он кажется смехотворным. Но есть компромисс

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Согласно Diario AS, «Реал Мадрид» отказался от участия в гонке за Харри Кейна после требований игрока и «Тоттенхэма».

Председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэл Леви потребовал за вот-вот 30-летнего игрока 115 миллионов евро, а Кейн просит зарплату 20 миллионов евро в год.

ICT Index: Kane rediscovers his shooting boots

«Мадрид» считает эти требования невыполнимыми по многим причинам. Во-первых, Кейну исполнится 30 уже в следующем месяце, а Перес никогда не подписывал возрастных игроков за такие деньги.

«Реал» потратили годы и сотни миллионов на омоложение состава, и подписание Кейна сильно ограничит возможности клуба для будущих трансферов.

Во-вторых, у Кейна остался один год по контракту с «Тоттенхэмом», что само по себе делает его ценник почти смехотворным.

По сообщениям из Испании, «Реал» готов заплатить за английского форварда только 80 млн. евро.

Таким образом, переговоры могут быть продолжены только в случае, если «Тоттенхэм» снизит цену – однако зная неотступность Леви, это вряд ли состоится.

3 комментария

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Александр Суоми
Пусть идут лесом оба этих барана!!!
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Emik.
Добровольного идиотизма я не понимаю!
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Мурик07
50-60 млн и Леви должен быть счастлив, а Кейн, не Роналду и не Месси, чтобы такие бабки просить, 10-11 млн и он должен быть счастлив. На таких условиях он Мадриду не нужен. Думаю Де Лаурентис за такие деньги продаст Осимена и по зп он не станет так охреневать
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