Возвращение Ферлана Менди – главный сюрприз в заявке сборной Франции на отборочные матчи Евро 2024 против Гибралтара (16 июня) и Греции (19 июня). Латераль «Мадрида» вернулся в команду после девяти месяцев отсутствия. Последний раз Дешам вызывал Менди в сентябре 2022 года, футболист пропустил чемпионат мира по решению тренера.

Ферлан восстановился после мышечной травмы, из-за которой почти четыре месяца был вынужден находиться за пределами поля. Сначала Менди получил травму в конце января, а в середине марта во время тренировки у него случился рецидив, после которого он вернулся к команде 13 мая в матче с «Хетафе».

В сборную были вызваны еще двое представителей «Мадрида» - Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени.