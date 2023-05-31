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Ферлан Менди вызван в сборную Франции после 9 месяцев отсутствия

Ферлан Менди Ферлан Менди
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Возвращение Ферлана Менди – главный сюрприз в заявке сборной Франции на отборочные матчи Евро 2024 против Гибралтара (16 июня) и Греции (19 июня). Латераль «Мадрида» вернулся в команду после девяти месяцев отсутствия. Последний раз Дешам вызывал Менди в сентябре 2022 года, футболист пропустил чемпионат мира по решению тренера.

Ферлан восстановился после мышечной травмы, из-за которой почти четыре месяца был вынужден находиться за пределами поля. Сначала Менди получил травму в конце января, а в середине марта во время тренировки у него случился рецидив, после которого он вернулся к команде 13 мая в матче с «Хетафе».

В сборную были вызваны еще двое представителей «Мадрида» - Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени.

1 комментарий

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olimbek
Это не Франция а Африка-Арабская сборная
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