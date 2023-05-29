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Анчелотти сказал одному игроку «Реала», что в следующем сезоне он будет играть еще меньше. Но футболист все равно намерен остаться в команде

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По информации Diario As, Анчелотти сообщил Азару о том, что со следующего сезона у бельгийца будет еще меньше игрового времени.

Источник добавляет, что эта новость никак не повлияла на намерение бельгийца остаться в «Мадриде».

При этом клуб, как сообщается, хочет избавиться от Эдена, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. В спортивном плане на Азара, похоже, никто в «Мадриде» уже не рассчитывает.

В этом сезоне Эден принял участие лишь в 10-ти матчах команды, на счету бельгийца – один гол и два ассиста. За «сливочных» в текущем сезоне Азар отыграл всего 392 минуты во всех соревнованиях.

Как считаете, почему сам Эден хочет остаться в «Реале», понимая, что не будет регулярно выходить на поле?

4 комментария

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Alex Torres
он даже играл .Ничего себе
+2
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+2
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max mystique
А нафига ему уходить? Сидишь не напрягаешься, на карту нефиговые бабки падают.. не жизнь, а сказка..
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Raul14
Еще немного не хватает, чтобы открыть бургер хаус))
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Killer_na_belom_barse$
Автор, ответь сам на свой вопрос пожалуйста)
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