12 комментариев

Получилось скандально.

У «Реала» выдалась ужасающие 7 дней: мадридцы вылетели из полуфинала Лиги чемпионов, пока «Барса» праздновала свое чемпионство в Ла Лиге, а закончилось все сегодняшним проигрышем «Валенсии» со счетом 0:1.

Встреча была омрачена не только результатом, но и большим скандалом вокруг Винисиуса, над которым снова издевались фанаты соперника. В конце матча бразилец, у которого уже не выдерживали нервы, ко всему прочему, получил красную карточку и был дисквалифицирован, за что и получил самый низкий балл среди всей команды.

Лучшим игроком мадридцев, по версии SofaScore, стал Марко Асенсио, который отыграл 65 минут, но зато выиграл 100% всех единоборств, в которые он вступал.

Оценки всех подопечных Анчелотти:

И показатели всей команды (мадридцы в правой колонке):

Какие у вас мысли после этого матча?