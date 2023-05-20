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Асенсио — лучший, Винисиус — худший. Оценки «Реала» за проигрыш «Валенсии»

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Получилось скандально.

У «Реала» выдалась ужасающие 7 дней: мадридцы вылетели из полуфинала Лиги чемпионов, пока «Барса» праздновала свое чемпионство в Ла Лиге, а закончилось все сегодняшним проигрышем «Валенсии» со счетом 0:1.

Встреча была омрачена не только результатом, но и большим скандалом вокруг Винисиуса, над которым снова издевались фанаты соперника. В конце матча бразилец, у которого уже не выдерживали нервы, ко всему прочему, получил красную карточку и был дисквалифицирован, за что и получил самый низкий балл среди всей команды.

Лучшим игроком мадридцев, по версии SofaScore, стал Марко Асенсио, который отыграл 65 минут, но зато выиграл 100% всех единоборств, в которые он вступал.

Оценки всех подопечных Анчелотти:

И показатели всей команды (мадридцы в правой колонке):

Какие у вас мысли после этого матча?

12 комментариев

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Ra_Sa
просто мерзкие болельщики, зачем так делать? ещё хуже то что никто с этим не борется, в АПЛ к таким вещам уделяется большое внимание и поэтому болельщики намного адекватнее
+5
-1
+4
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белошип
Худшие это Анчилоти и гПерес,которые и следующий сезон сольют
+3
0
+3
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VuNePonimaete
Ответ RealOneLove
не хватает лидера как Рамос, он всегда за всех заступался и первый прибегал на любые стычки
Ну Рамоса в первую очередь не хватает, но последний игрок РМ с характером - Казе
+3
0
+3
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VuNePonimaete
в очередной раз лучший был Куртуа, если Перес также продолжит жать бабки на клуб, то Реал прямо пойдет по пути Милана
+3
-2
+1
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VuNePonimaete
Кариму неплохо бы передать капитанскую повязку кому-нибудь другому, он абсолютно не заступается за своих и ведет себя так будто ему вообще наплевать. Как же печально, что отпустили Казе, он бы лещей соперникам только так раздавал
+3
-2
+1
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RealOneLove
Ответ VuNePonimaete
в очередной раз лучший был Куртуа, если Перес также продолжит жать бабки на клуб, то Реал прямо пойдет по пути Милана
не хватает лидера как Рамос, он всегда за всех заступался и первый прибегал на любые стычки
+1
0
+1
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Ra_Sa
Ответ VuNePonimaete
Дожили, британские фанаты из-за которых раньше отстраняли клубы от еврокубков стали адекватнее испанских...
прямо сейчас они нааамного адекватнее, я это и имею ввиду
+1
0
+1
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VuNePonimaete
Ответ Ra_Sa
прямо сейчас они нааамного адекватнее, я это и имею ввиду
так вот я и говорю, какая же массовая деградация Испанского футбола, причём со всех сторон
+1
0
+1
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Harut Hovsepyan
Асенсио и Тчуамени в топ 3, Бенз - не один из худших ... как эти сайты выставляют оценки, кто-нибудь понял?
0
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Геннадий Чеботарев
но Асенсио действительно был лучшим. и что хотел сделать анчелоти поменяв его?
0
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VuNePonimaete
Ответ Ra_Sa
просто мерзкие болельщики, зачем так делать? ещё хуже то что никто с этим не борется, в АПЛ к таким вещам уделяется большое внимание и поэтому болельщики намного адекватнее
Дожили, британские фанаты из-за которых раньше отстраняли клубы от еврокубков стали адекватнее испанских...
0
0
0
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