Эден Азар получил очередную травму, из-за которой пропустит предстоящую игру «Мадрида» против «Валенсии». На этот раз бельгийский повредил лодыжку, сообщает As.

Азар страдает от травм на протяжении всей своей карьеры в «Реале», у болельщиков почти не осталось надежды на то, что бельгиец вернется к своей форме времен «Челси».

Впрочем, у Эдена есть шанс восстановиться к матчу против «Райо Вальекано». По информации Marca, вингер счастлив в «Мадриде» и не намерен расставаться с командой.

As сообщает, что повреждение также получил еще один звездный игрок «сливочных». Мариано Диас закончил последнюю тренировку с дискомфортом в правом бедре. Сообщается, что Мариано тоже сможет сыграть против «Райо».

Некоторые вещи никогда не меняются. Пожелаем игрокам здоровья.