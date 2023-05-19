12 комментариев

«Конечно, мы скучали по нему [Ферлану Менди] в этом сезоне. В прошлом сезоне он был очень хорош в обороне. Я хочу, чтобы он остался», — сказал Карло Анчелотти на последней пресс-конференции.

«Мы были вынуждены использовать Камавингу на позиции левого защитника, хотя вместо этого мы могли использовать его в полузащите», — добавил итальянец.

Ферлан Менди в этом сезоне борется с повторяющимися травмами. Эдуардо Камавинга обычно заменял его в стартовом составе.

Сообщается, что этим летом «Реал» рассматривает возможность продажи Менди по хорошей цене. Выпускник академии «сливочных» Фран Гарсия вместо него укрепит позицию левого защитника.

Ферлан Менди в этом сезоне провел за «Реал» 26 матчей, отдав одну результативную передачу.