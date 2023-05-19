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Анчелотти хочет оставить одного игрока, которого «Реал» планирует продать

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Ферлан Менди Ферлан Менди
Футбол Футбол

«Конечно, мы скучали по нему [Ферлану Менди] в этом сезоне. В прошлом сезоне он был очень хорош в обороне. Я хочу, чтобы он остался», — сказал Карло Анчелотти на последней пресс-конференции.

«Мы были вынуждены использовать Камавингу на позиции левого защитника, хотя вместо этого мы могли использовать его в полузащите», — добавил итальянец.

Ферлан Менди в этом сезоне борется с повторяющимися травмами. Эдуардо Камавинга обычно заменял его в стартовом составе.

Сообщается, что этим летом «Реал» рассматривает возможность продажи Менди по хорошей цене. Выпускник академии «сливочных» Фран Гарсия вместо него укрепит позицию левого защитника.

Ферлан Менди в этом сезоне провел за «Реал» 26 матчей, отдав одну результативную передачу.

12 комментариев

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Пацанчик реальный
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Стоит отпустить: Анчелотти, Менди, Милитао, Кроос, Модрич, Бензема, Начо, Алаба. Все они уже не способны приносить пользу
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
+16
-2
+14
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Пацанчик реальный
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
Странно,что про Азара не упомянул человек...Его наверное продлить предложил бы))))
+13
0
+13
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Granero-24
Не надо продавать Менди. Надо ему конкурента купить. Писали что Фран Гарсию вернут, но теперь идут слухи о Альфонсо Дэвисе.
+6
-2
+4
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Пацанчик реальный
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Странно,что про Азара не упомянул человек...Его наверное продлить предложил бы))))
Это даже не обсуждается!)
+2
0
+2
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Виктор Никитин
Ответ Granero-24
Не надо продавать Менди. Надо ему конкурента купить. Писали что Фран Гарсию вернут, но теперь идут слухи о Альфонсо Дэвисе.
Франа Гарсию уже вернули..
+1
0
+1
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Женя Тарасенко
Ответ Пацанчик реальный
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
😆🙄
+1
0
+1
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Как же я мог забыть про Азара. С другой стороны, я даже забыл о его существовании. Да и про Мариано надо было упомянуть
Азар хоть на мемы расходиться. А вот про Мариано прифигел,узнав сейчас, что он еще на балансе числится)
+1
0
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Геннадий Чеботарев
а зачем тогда купили Гарсию? также история что и с одриассолой! его тоже анчелоти оставил,но вопрос зачем?))))
0
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Валерий Арнаут
Мне он никогда не нравился. Нет в нем не. От левый лотераль. Который может атаковать.
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