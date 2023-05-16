«Мы оказываем Винисиусу уважение, которого он заслуживает. Но мы не позволим ему выйти вперед и забить», — сказал Кайл Уокер на пресс-конференции перед матчем с «Реалом».

Защитник «Манчестер Сити» продолжил: «Если я не могу конкурировать с этими великими игроками, то я не должен быть здесь. Я должен иметь дело с лучшими».

«Это битва против одного из лучших игроков в мире. Я встречался со многими, кто был так же хорош, как и он. Это будет великая битва», — добавил Уокер.

Английский правый защитник хорошо защищался от Винисиуса, но бразильцу все же иногда удавалось обыграть его.

В отличие от защитников Ла Лиги, Уокер пошел обнять Винисиуса после игры. Это был настоящий спортивный жест.

Объясняя объятие, Уокер сказал: «Я очень уважаю его, это была хорошая игра, и в конце вы показываете свое уважение», - заключил Уокер.