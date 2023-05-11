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«Я не понимаю, как они это делают»: Агуэро забавно высказался об успехах «Реала» в Лиге чемпионов

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Серхио Агуэро Серхио Агуэро
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После того, как «Манчестер Сити» практически не заметил «Баварию» в 1/4 финала Лиги чемпионов, немногие верили в успех «Реала» в полуфинале турнира.

Но подопечные Анчелотти первыми открыли счет в матче против «Сити», хоть во втором тайме и упустили преимущество. В итоге первая встреча команд закончилась ничьей, все решится в ответной игре.

Видимо, Агуэро, экс-игрок «Сити» и «Барсы», был из числа тех, кто сомневался в «Мадриде». Во время прямого эфира Кун высказался о «сливочных» и их игре в главном клубном турнире Европы:

«Честно, я не понимаю, как «Реал» это делает. Мне кажется, что они весь сезон тренируются и думают только о Лиге чемпионов. Смотришь на их игру в Ла Лиге и думаешь о том, как они могут показывать такой футбол? Но в Лиге чемпионов они превращаются в персонажей из аниме Dragon Ball Z. Это какое-то безумие».

В соцсетях поклонники футбола попытались объяснить Агуэро, в чем кроется секрет успеха «Мадрида» в Лиге чемпионов:

💭 «Таков их менталитет, ни один клуб не обладает схожим мышлением. Хоть я и критикую «Мадрид», но объективно никто не может сравниться с той энергией, которую излучают игроки «Реала», нося эту эмблему на своих футболках».

💭 «Да, Агуэро, ты прав, «Реал» действительно тренируется и весь сезон думает о Лиге чемпионов».

💭 «Возможно, у «Реала» нет лучших игроков в мире, но когда дело доходит до матчей Лиги чемпионов, каждый игрок «Реала» становится лучшим в мире на своей позиции. Это просто традиция и наследие клуба».

💭 «Тебе тоже следовало бы больше думать о Лиге чемпионов, тогда, может, ты бы хоть раз взял этот трофей».

💭 «Все дело в страсти, которой не хватало тебе и твоим командам. Кроме того, игроки «Реала» могут быть уверены в себе, выступая на большой европейской арене, даже если игроки молоды и неопытны, потому что за этим клубом стоит славная история».

Одно очевидно точно: у «Мадрида» особенные отношения с Лигой чемпионов.

2 комментария

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Islom Qodirov
Это Реал Мадрид у них нет равних в лига чемпионов
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Harut Hovsepyan
Так он еще и "анимешник", оказывается ...
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