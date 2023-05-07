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🔥🔥🔥Двумя эпизодами в финале Карвахаль подтвердил, что он игрок для больших матчей

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Дани Карвахаль – объект критики на протяжении всего сезона-2022/23. Защитнику далеко за тридцать, и многочисленные старые травмы дают о себе знать.

Но когда дело доходит до больших игр, Карвахаль всегда выкладывается по полной. И в финале Кубка Испании он доказал это не один раз.

Сначала – спас «Мадрид», выбив мяч с ленточки после прохода Абде на 26-й минуте.

Второе спасение – в самой концовке, когда «Осасуна» могла сравнять за 2 минуты до свистка.

Довольны игрой Карвахаля в больших матчах?

16 комментариев

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Батрадз Харебов
Ответ asker15041993
Легенда!!!
Для автора далеко за 30 - это 31?
+29
-2
+27
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asker15041993
Легенда!!!
+21
-1
+20
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95-shishani-95
Я очень доволен. Отличную игровую форму набрал Дани. Теперь, главное, чтоб он без травм отыграл сезон. И пусть покажет свою лучшую версию в играх против Манчестер Сити!
+18
-1
+17
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Tax_Free
Далеко за 30? автор ты в своем уме?
+6
0
+6
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Андрей Хенто
Дани может валять дурака в простых матчах, но в топ-матчах практически всегда показывает отличную и надежную игру. Достаточно вспомнить прошлогодний финал Лиги Чемпионов, сыграл как в лучшие годы, полностью съел Диаса.
+3
0
+3
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MADRiD_00
На повторе видно что мяч шел не в створ ворот. Но Дани молодец, не стал рисковать.
+2
-1
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Геннадий Чеботарев
Дани был и остаётся лучшим правым лотералем и ни один хакими с ним не сравнится.
+1
0
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Yubaba
Я это окончательно понял в ответном полуфинале лч прошлого года. Его навес на Родриго нечто.
+3
-3
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Гражданин R
Какой наxpeн далеко за 30?
0
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Lion The
Карвахаль Мадридиста до мозга костей и лучший правый защитник,когда в форме...но в последнее время много травм получает и с возрастом будет еще больше. Поэтому через год Мадриду нужно посторатся вернуть Ашрафа
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ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕНОВ
Ответ 95-shishani-95
Я очень доволен. Отличную игровую форму набрал Дани. Теперь, главное, чтоб он без травм отыграл сезон. И пусть покажет свою лучшую версию в играх против Манчестер Сити!
Шансов 0. Сейчас Сити на другом уровне просто, при всём уважении к Реалу...
0
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Tyrone Woodley
Ответ Tax_Free
Далеко за 30? автор ты в своем уме?
😂😂😂😂
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дамьен
Ответ sashafan2
Справедливости ради, на 26 минуте мяч не шел в створ ворот.
шел, пересмотри
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дамьен
Ответ VuNePonimaete
Как он умудряется так бездарно играть по ходу сезона и так безупречно в решающих матчах за трофеи?
мастерство и опыт
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