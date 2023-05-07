16 комментариев

Дани Карвахаль – объект критики на протяжении всего сезона-2022/23. Защитнику далеко за тридцать, и многочисленные старые травмы дают о себе знать.

Но когда дело доходит до больших игр, Карвахаль всегда выкладывается по полной. И в финале Кубка Испании он доказал это не один раз.

Сначала – спас «Мадрид», выбив мяч с ленточки после прохода Абде на 26-й минуте.

Второе спасение – в самой концовке, когда «Осасуна» могла сравнять за 2 минуты до свистка.

Довольны игрой Карвахаля в больших матчах?