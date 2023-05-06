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Лучший − Родриго, худший − Милитао: оценки игроков «Мадрида» за матч против «Осасуны»

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Очередной трофей в кармане Анчелотти.

«Мадрид» в очень острой борьбе смог в финале Кубка Испании одолеть неуступчивую «Осасуну». Матч начался с крайне быстрого гола, который организовали Винисиус и Родриго. Однако номинальные гости не просто не сдались, но и ответили серьезным навалом на ворота Куртуа.

Во втором тайме перетягивание каната продолжилось и «Осасуне» удалось сравнять счет. Дальний удар Торро из-за пределов штрафной нырнул точно в угол. «Сливочным» потребовалось 12 минут, чтобы вновь выйти вперед: Родриго оказался в нужном месте в нужное время.

Лучший игрок матча − Родриго. Бразилец стал автором победного голевого дубля и уже который матч подряд крайне активен на поле. Похоже, что он набрал свою лучшую форму в карьере.

Оценки от SofaScore

Кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком финального матча Кубка Испании против «Осасуны»? Пишите в комментариях.

20 комментариев

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Ivang King
Родриго конечно молодец, но это был вечер Вини, виртуоз просто, одно удовольствие наблюдать за его ИГРОЙ
+16
-1
+15
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Granero-24
Родриго молодец! Но все голевые начинал Вини!
+16
-1
+15
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Софья Хороброва
Винисиус просто экстраординарный игрок. В такой страшной форме щас. Браво
+15
-1
+14
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Алланур
Конечно Родриго, был в нужном месте в нужное время, но как же хорош Вини, со своими выкрутасами во времена такого прогматичного футбола!
+6
-1
+5
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VuNePonimaete
у Родриго просто флешбеки с прошлого года пошли, для него Сити словно красная тряпка для быка) ждем также дубль во вторник
+5
0
+5
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Андрей Хенто
Винисиус лично для меня сегодня был лучшим на поле. Также выделил бы Дани Карвахаля, неоднократно спасал команду, топ- матч провел. Ну и Родриго красавец, золотой мальчик.
+4
0
+4
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Артур Анадян
С победой Реал! Все молодцы!
+2
-1
+1
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Андер Эррера
Ответ Туда Сюдаев
Милитао вообще какой-то неуклюжий, даже простые мячи нормально принимать не может. Если с сити будет так же играть, думаю Холанд всё-таки побьет рекорд Месси)
У Милитао дисквалификация на первый матч.
+1
0
+1
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seidu_sh
Ответ Ivang King
Родриго конечно молодец, но это был вечер Вини, виртуоз просто, одно удовольствие наблюдать за его ИГРОЙ
может его игра красивая, но его поведение это просто жесть , становится слишком противный
+1
0
+1
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h4ww7xkqkz
Может даже к лучшему ,что Милитао пропустит первый матч с Сити
+1
0
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Yubaba
Оба гола состоялись только благодаря обалденным проходам Вини. Как же он играет последние матчи. Целиком его финал и его матч. Кама, Родриго тоже молодцы)
+2
-1
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Ilqar Murad
Осасуна играла гркбо если бы играли по человечески могли бы выиграть.
+1
0
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Kidlax
Если Милитао будет тебе проигрывать борьбу, как сегодня.. Боюсь представить сколько возможностей будет у Холланда
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Туда Сюдаев
Милитао вообще какой-то неуклюжий, даже простые мячи нормально принимать не может. Если с сити будет так же играть, думаю Холанд всё-таки побьет рекорд Месси)
0
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Akosha Akbarov
Я бы отметил игру Дани как он хорош , когда играет!
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h4ww7xkqkz
Может даже к лучшему ,что Милитао пропустит первый матч с Сити
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Cevin Cigan
Очередной раз Реал играл с каким то внутренним запасом. Как обычно говорят в эконом режиме. Конечно ребята себя берегли и в рубку не стремились(кроме Вини),скоро первый матч с Сити и нужно было уйти без травм. Хорошо что играли с Осасуной,а не с одной из баской команд( Атлетик,или Сосьедадом),процентов 70,что Винии травмировали,за его выкрутасы и издевательства защитников! Анчи нужно было его менять,сразу после второго гола(от греха по дальше!) Ну,обошлось и слава Богу! С победой мадридисты!!!
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Vlad
Ответ Ivang King
Родриго конечно молодец, но это был вечер Вини, виртуоз просто, одно удовольствие наблюдать за его ИГРОЙ
Но его поведение оставляет желать лучшего.
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Ivang King
Ответ seidu_sh
может его игра красивая, но его поведение это просто жесть , становится слишком противный
Не спроста я выделил слово игра )
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_Amelina_ Landau
Кто ставит эти оценки , где нулевой Бензема выше Камавинги? ) Кстати, у Карвахаля очень много брака. Надеюсь соберется перед Сити.
+1
-1
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