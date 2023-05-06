20 комментариев

Очередной трофей в кармане Анчелотти.

«Мадрид» в очень острой борьбе смог в финале Кубка Испании одолеть неуступчивую «Осасуну». Матч начался с крайне быстрого гола, который организовали Винисиус и Родриго. Однако номинальные гости не просто не сдались, но и ответили серьезным навалом на ворота Куртуа.

Во втором тайме перетягивание каната продолжилось и «Осасуне» удалось сравнять счет. Дальний удар Торро из-за пределов штрафной нырнул точно в угол. «Сливочным» потребовалось 12 минут, чтобы вновь выйти вперед: Родриго оказался в нужном месте в нужное время.

Лучший игрок матча − Родриго. Бразилец стал автором победного голевого дубля и уже который матч подряд крайне активен на поле. Похоже, что он набрал свою лучшую форму в карьере.

Оценки от SofaScore

Кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком финального матча Кубка Испании против «Осасуны»? Пишите в комментариях.