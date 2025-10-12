«Могу понять людей, которые сидят на диване и говорят, что я много зарабатываю, но...» Мбаппе жалуется на тяжелый календарь 😤

Звезда «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе вновь высказался о перегруженном календаре.

«Я могу понять людей, которые сидят на диване и говорят, что я зарабатываю много денег. Но нам нужно больше отдыха, чтобы восстановиться. Я никогда не видел, чтобы футболист играл 60 матчей на своем максимальном уровне», – уверен Килиан.

С диванов мгновенно последовала атака.

💭 «Раньше его это не смущало. Чем меньше он бегает, тем больше ноет».

💭 «Даже Мбаппе знает, что за деньги здоровье не купишь».

💭 «Мне нужно две недели, чтобы восстановиться после часового матча. Его можно понять».

💭 «За плечами Месси больше 800 матчей. В чем проблема?»