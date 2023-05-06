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14 голов и 11 ассистов - «Реал» наконец-то нашел игрока на правый фланг атаки

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Мадридский «Реал» определил игрока леверкузенского «Байера» Муссу Диаби в качестве приоритетной трансферной цели на позицию правого вингера, сообщает Marca.

Диаби проводит выдающийся сезон в команде Хаби Алонсо, забив уже 14 мячей и отдав 11 результативных передач во всех турнирах.

Диаби - левоногий, быстрый и предпочитает играть на правом фланге. Как вы знаете, тренерам мадридского «Реала» часто приходилось импровизировать с этой позицией: там играли и Родриго, и Марко Асенсио и даже Феде Вальверде - для всех них эта позиция не является профильной.

Согласно источнику, мадридскому «Реалу» придется потратить 50 миллионов евро, чтобы подписать 23-летнего Диаби этим летом. Сообщается, что ни «Байер», ни сам игрок не будут затягивать сделку, если «Мадрид» сразу сядет за стол переговоров с этой суммой.

16 комментариев

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lizarazu
Диаби вместе с Хаби, пожалуйста 😎
+12
-1
+11
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Артём Толоконников
Ответ дамьен
А асенсио с ридриго куда?
Асенсио в другой клуб, Родриго в центр
+10
0
+10
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Андрей Хенто
Отличный вариант, парень действительно очень хорош, было бы здорово его приобрести, а если еще и при этом избавились бы в предстоящее летнее трансферное окно от Азара, была бы вообще сказка.
+4
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Kushaevtm
Ответ lizarazu
Диаби вместе с Хаби, пожалуйста 😎
Хаби рано, перестройку в центре должен Анчи начать
+5
-1
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Нефанатик
Ответ Kushaevtm
Хаби рано, перестройку в центре должен Анчи начать
Анчи и перестройка - понятия несовместимые.
+6
-2
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Denis242424
Какое-то засилье негров идет в футболе.
+2
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almaz___________________
Очень быстрый игрок то что нужно Реалу
+1
0
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Mustang Shelby
Зачем нам левого нападающего? Когда нам необходимо центрального напа
+1
0
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Совесть Черданцева
Ответ Denis242424
Какое-то засилье негров идет в футболе.
Сборная Франции - это одно большое чёрное пятно. Да, есть Жиру, Гризманн и Эрнандесы, но в остальном...
+1
0
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дамьен
А асенсио с ридриго куда?
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Mr. Galacticos
эммм...а зачем тогда Диаса возвращать?🤔
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Алекс Самойлов
реал нергид
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Knyaz Dadiani
да ну его 😐
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дамьен
Ответ Артём Толоконников
Асенсио в другой клуб, Родриго в центр
Фигово он в центре играет. Ему с лева в самый раз.
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Артём Толоконников
Ответ дамьен
Фигово он в центре играет. Ему с лева в самый раз.
Слева вини
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дамьен
Ответ Артём Толоконников
Слева вини
Серьезно?! Ну пяточком будет
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