16 комментариев

Мадридский «Реал» определил игрока леверкузенского «Байера» Муссу Диаби в качестве приоритетной трансферной цели на позицию правого вингера, сообщает Marca.

Диаби проводит выдающийся сезон в команде Хаби Алонсо, забив уже 14 мячей и отдав 11 результативных передач во всех турнирах.

Диаби - левоногий, быстрый и предпочитает играть на правом фланге. Как вы знаете, тренерам мадридского «Реала» часто приходилось импровизировать с этой позицией: там играли и Родриго, и Марко Асенсио и даже Феде Вальверде - для всех них эта позиция не является профильной.

Согласно источнику, мадридскому «Реалу» придется потратить 50 миллионов евро, чтобы подписать 23-летнего Диаби этим летом. Сообщается, что ни «Байер», ни сам игрок не будут затягивать сделку, если «Мадрид» сразу сядет за стол переговоров с этой суммой.