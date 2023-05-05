25 комментариев

Возьмет ее с собой в Мадрид?

Мадридский клуб объявил о трансфере 16-летнего нападающего «Палмейрас» еще в декабре прошлого года, но присоединится к команде он только в июле 2024 года.

Срок действия контракта бразильца со «сливочными» не разглашался. По информации Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до 2027-го и может быть продлен еще на 3 года.

Сообщалось, что мадридцы заплатят за игрока 60 миллионов евро: 35 – сразу, еще 25 – в виде бонусов. Зарплата Эндрика составит 2 миллиона евро в год. В 2022 году Эндрик забил в высшей лиге Бразилии 3 гола за 7 игр.

Еще до подписания контракта с «Реалом» юноша встречался с малоизвестной Ларой Фернандес, но вскоре сердце бразильца завоевала известная бразильская тиктокерша Динифер Борхес – о своих отношениях молодые люди сообщили как раз с помощью TikTok.

Впрочем, с бывшей возлюбленной Эндрик тоже поддерживает хорошие отношения – недавно он подарил ей машину на день рождения.

О Борхес мало что известно помимо ее популярности в соцсетях – она бразильянка и активно увлекается волейболом.