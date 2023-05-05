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Бразильский суперталант Эндрик приедет в «Реал» только через год, а пока у него новая девушка – тиктокерша с 500 тысячам подписчиков🔥🔥🔥

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Возьмет ее с собой в Мадрид?

Эндрик биография – кто такой, переход в Реал Мадрид, трансфер, сколько лет

Мадридский клуб объявил о трансфере 16-летнего нападающего «Палмейрас» еще в декабре прошлого года, но присоединится к команде он только в июле 2024 года.

Срок действия контракта бразильца со «сливочными» не разглашался. По информации Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до 2027-го и может быть продлен еще на 3 года.

Сообщалось, что мадридцы заплатят за игрока 60 миллионов евро: 35 – сразу, еще 25 – в виде бонусов. Зарплата Эндрика составит 2 миллиона евро в год. В 2022 году Эндрик забил в высшей лиге Бразилии 3 гола за 7 игр.

Еще до подписания контракта с «Реалом» юноша встречался с малоизвестной Ларой Фернандес, но вскоре сердце бразильца завоевала известная бразильская тиктокерша Динифер Борхес – о своих отношениях молодые люди сообщили как раз с помощью TikTok.

Впрочем, с бывшей возлюбленной Эндрик тоже поддерживает хорошие отношения – недавно он подарил ей машину на день рождения.

Эндрик подарил бывшей девушке на день рождения машину – Фото: Репродукция/Инстаграм

О Борхес мало что известно помимо ее популярности в соцсетях – она бразильянка и активно увлекается волейболом.

 

25 комментариев

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Геннадий Чеботарев
и на него ставки пытаются ставить?))))) у этого ребенка уже другие приоритеты а не футбол. он должен не выходить со стадиона и денно и еочно пахать и пахать. но увы все уже не так. 30 лимонов псу под хвост
+51
-8
+43
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Андрей Хенто
Ответ Геннадий Чеботарев
и на него ставки пытаются ставить?))))) у этого ребенка уже другие приоритеты а не футбол. он должен не выходить со стадиона и денно и еочно пахать и пахать. но увы все уже не так. 30 лимонов псу под хвост
Да ладно Вам. Вы слишком идеализируете. Человек имеет право на личную жизнь, главное чтобы это никак не сказывалось на его профессиональной деятельности.
+39
-6
+33
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Мурад Гамзаев
В 17 лет подарил бывшей машину?
+28
0
+28
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Tyrone Woodley
Это клоун какой-то, Перес зря купил это чудо-юдо. Пора уже оставить бразильский рынок и сконцентрироваться на оборонительной линии.
+24
-7
+17
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profing
Если ей 18 лет, то берем. Если 16, то все равно берем 🤪🤪🤪
+7
0
+7
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Мурад Гамзаев
Ответ Олег М
Ага, а чего добились мы? ((
Себе то подарить не можем(
+7
0
+7
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Геннадий Чеботарев
Ответ Андрей Хенто
Да ладно Вам. Вы слишком идеализируете. Человек имеет право на личную жизнь, главное чтобы это никак не сказывалось на его профессиональной деятельности.
у этого сопляка слишком много уже личной жизни. и получается нескладуха,личности ещё и в помине нет,но личная жизнь бьют ключём.
+17
-10
+7
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Skywalkker
3 гола за 18 матчей в Бразилии, в чём прикол? За что 60 лямов?
+7
-1
+6
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Спартак Уокер
Главное чтобы он за этот год не стал как Балотели
+7
-1
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Andrei Mariarty
Какой уровень человека такой уровень и спутника. Что еще ждать он футболиста выросшего в нищете и без багажа воспитания за спиной - нашел точно такую же как и сам. Он в развлекательной индустрии - она в развлекательной индустрии. Да и что взять с парня - ему и 18 еще нет. Хотя кто я такой, что бы судить, ни одного из них не знаю
+6
-1
+5
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Олег М
Ответ Мурад Гамзаев
В 17 лет подарил бывшей машину?
Ага, а чего добились мы? ((
+5
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Оператор Дзюбы
на sweetie fox похожа
+3
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Бухгалтер2021
ну такое.видел и лучше
+3
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Алексей Тарлыков
В 16 лет подарил машину. Бывшей.
+1
0
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Геннадий Чеботарев
Ответ Орынгали Амирханов
Повторит судьбу Неймара
но по игре он ещё очень далек от Неймара. и Неймар начал дурковать в Барселоне,будучи реальной звездой,а этот ещё дитя горькая и до звёзды он может так и не доиграть,а потухнет не вспыхнув.
0
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Егор Кузнецов
Ответ Геннадий Чеботарев
у этого сопляка слишком много уже личной жизни. и получается нескладуха,личности ещё и в помине нет,но личная жизнь бьют ключём.
Не закрадывалась ли в вашу голову мысль, что игрока следует судить по его выступлениям, а не по тому, как и с кем он проводит свободное от работы время? А уж оскорбления не красят никого
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Орынгали Амирханов
Повторит судьбу Неймара
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Александр Константинович
Реал Мадрид собирает сборную Африки?
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podkop09
Намного лучше прошлой, та обычная какая то без талии, а эта бомба, да еще и популярная
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sinkindragon@gmail.com
стоп , а девушке сколько лет тогда? Допускаю что и ей не очень много
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ws357
Ну «тик-ток» у неё знатный
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