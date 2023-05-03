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Родриго – лучший, Себальос – худший: оценки игроков «Мадрида» за матч против «Сосьедада»

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В 33-м туре Ла Лиги «Реал» на выезде уступил «Сосьедаду».

В стартовом составе «сливочных» впервые за год внезапно появился Мариано Диас. Бензема получил отдых перед важными играми в Кубке Испании и Лиги чемпионов, а Винисиус был дисквалифицирован. Азар остался в запасе.

«Реалу», очевидно, не хватило мастерства нападающих. Зато ярко выступил экс-игрок «сливочных». На 47-й минуте Такефуса Кубо забил после нелепой ошибки Куртуа и Милитао. Гол в ворота своей бывший команды японец праздновать не стал.

Карвахаль получил две желтые за 8 минут и покинул поле, серьезно осложнив «Мадриду» задачу. На 85-й минуте Барренечеа пробил из-под Васкеса точно в ближний угол. Итоговый счет – 2:0 в пользу «Сосьедада».

«Королевский клуб» уступает сопернику и приближает к чемпионству «Барселону». Но, кажется, Анчелотти был готов пожертвовать этой встречей, чтобы игроки набрались сил перед действительно важным отрезком сезона.

Оценки игроков «Мадрида» за матч против «Сосьедада» от Sofascore

Как вам выступление Диаса? Какие эмоции остались после игры?

3 комментария

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0:4 на спотифай камп ноу
Почему этот автор ведёт столько тематических каналов и явно притапливает за один клуб рычаг, и каким то образом умудряется вести канал говорит Мадрид. Это просто супер кринж.
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Granero-24
Реал сегодня не хотел 3 очка. Вышли как-будто отбыть номер.
+1
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