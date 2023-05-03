В 33-м туре Ла Лиги «Реал» на выезде уступил «Сосьедаду».

В стартовом составе «сливочных» впервые за год внезапно появился Мариано Диас. Бензема получил отдых перед важными играми в Кубке Испании и Лиги чемпионов, а Винисиус был дисквалифицирован. Азар остался в запасе.

«Реалу», очевидно, не хватило мастерства нападающих. Зато ярко выступил экс-игрок «сливочных». На 47-й минуте Такефуса Кубо забил после нелепой ошибки Куртуа и Милитао. Гол в ворота своей бывший команды японец праздновать не стал.

Карвахаль получил две желтые за 8 минут и покинул поле, серьезно осложнив «Мадриду» задачу. На 85-й минуте Барренечеа пробил из-под Васкеса точно в ближний угол. Итоговый счет – 2:0 в пользу «Сосьедада».

«Королевский клуб» уступает сопернику и приближает к чемпионству «Барселону». Но, кажется, Анчелотти был готов пожертвовать этой встречей, чтобы игроки набрались сил перед действительно важным отрезком сезона.

Оценки игроков «Мадрида» за матч против «Сосьедада» от Sofascore

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