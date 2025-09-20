Фанаты «Реала» и «Эспаньола» скандировали «¡Puta Barça!» перед матчем на «Бернабеу»

Фанаты «Реала» и «Эспаньола» оскорбляли «Барселону».

«Реал » принимает «Эспаньол » в 5-м туре Ла Лиги (0:0, первый тайм).

Перед началом игры болельщики гостей начали скандировать «¡Puta Barça!» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Спортс’‘). Эту кричалку поддержали фанаты хозяев. Затем весь «Сантьяго Бернабеу» зааплодировал.

