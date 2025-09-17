🔥 Мбаппе УЖЕ в топ-6 бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов

Едва «Реал» стартовал в Лиге чемпионов, как мадридцам уже есть что отпраздновать.

Дубль Килиана Мбаппе стал 56-м и 57-м голами француза в ЛЧ. Теперь он в топ-6 бомбардиров за всю историю турнира.

Отметим, что выше Килиана три экс-игрока «Реала» – Рауль (71 гол), Карим Бензема (90 голов), Криштиану Роналду (140 голов).

Как думаете, догонит Роналду?