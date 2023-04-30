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Карло Анчелотти сообщил последние новости о состоянии двух ключевых игроков «Реала»

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«Давид Алаба вернулся, но завтра против «Реал Сосьедад» он не сыграет», - заявил Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем.

«У нас хорошие новости по поводу состояния Модрича – возможно, что он будет готов к игре в субботу».

Алаба тренировался отдельно от команды, а Лука не участвовал в занятии. Из слов тренера понятно, что «Реал Мадрид» сможет рассчитывать на обоих игроков во время финала Кубка Короля с «Осасуной» 6 мая.

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