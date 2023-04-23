Не пощадил.

В интервью Canal+Afrique Антонио Рюдигер вспомнил о том, что у него была возможность перейти в «ПСЖ» прошлым летом, прежде чем он присоединился к «Реалу».

Он сказал:

«Ходило много слухов, когда за мной пришел «ПСЖ», но это было не то, чего я ждал. Ничего не имею против «ПСЖ», это прекрасный клуб. Но «Реал Мадрид» — это «Реал Мадрид». Если вы хотите быть на стороне победителей, присоединяйтесь к «Реалу».

Несмотря на то, что этот комментарий может показаться насмешкой над парижским клубом, результаты этого сезона доказывают его правоту. «ПСЖ» остался в борьбе лишь за титул Лиги 1, а у «Мадрида» есть большие шансы выиграть трофеи Кубка Испании и Лиги чемпионов в этом сезоне.

Рюдигера до сих пор сложно назвать регулярным игроком, но он уже не раз вносил свой вклад в успешный результат для команды.