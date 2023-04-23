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Жестокая правда? Рюдигер назвал одну причину, почему он перешел в «Реал», а не в «ПСЖ»

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Не пощадил.

В интервью Canal+Afrique Антонио Рюдигер вспомнил о том, что у него была возможность перейти в «ПСЖ» прошлым летом, прежде чем он присоединился к «Реалу».

Он сказал:

«Ходило много слухов, когда за мной пришел «ПСЖ», но это было не то, чего я ждал. Ничего не имею против «ПСЖ», это прекрасный клуб. Но «Реал Мадрид» — это «Реал Мадрид». Если вы хотите быть на стороне победителей, присоединяйтесь к «Реалу».

Несмотря на то, что этот комментарий может показаться насмешкой над парижским клубом, результаты этого сезона доказывают его правоту. «ПСЖ» остался в борьбе лишь за титул Лиги 1, а у «Мадрида» есть большие шансы выиграть трофеи Кубка Испании и Лиги чемпионов в этом сезоне.

Рюдигера до сих пор сложно назвать регулярным игроком, но он уже не раз вносил свой вклад в успешный результат для команды.

5 комментариев

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кто-то
Мне кажется, любой адекватный игрок, который хочет прогрессировать, выберет Реал, а не ПСЖ
+12
-1
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Gravdaar Iyaad
Слушайте ну обидно за псж, вливают кучу нефтедолларов, делают французский футбол более привлекательным, собирая дрим тим, но терпят неудачу за неудачей
По моему, как и ман сити, заслуживают хоть одной победы в ЛЧ
+1
-1
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LaffyTaffy
самый слабый игрок Реала на данный момент. Очень переживаю если Рюдигера поставят против Сити, ведь именно он может с лёгкостью привезти на ровном месте. Надеюсь Алаба успеет восстановиться и будет пара Алаба - Начо, главное без Антонио
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Александр Елкин
Лол, тебя никто в псж и не хотел видеть) Такому быдлану самое место у сливок. Тем более он как футболист без Тухеля абсолютно средний, лучше наигрывать молодого Битши, чем иметь в клубе это животное.
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Ivang King
Ответ LaffyTaffy
самый слабый игрок Реала на данный момент. Очень переживаю если Рюдигера поставят против Сити, ведь именно он может с лёгкостью привезти на ровном месте. Надеюсь Алаба успеет восстановиться и будет пара Алаба - Начо, главное без Антонио
А я вот как раз таки на оборот думаю что рюди на данный момент посильней будет алабы, у алабы зачастились травмы, от того и спад, а руди стабилен хорош, ну тоже конечно сомневаюсь о его уровни играть в старте, в любом случае руководству виднее и кто лучше готов того и выпустят
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