Жестокая правда? Рюдигер назвал одну причину, почему он перешел в «Реал», а не в «ПСЖ»
Не пощадил.
В интервью Canal+Afrique Антонио Рюдигер вспомнил о том, что у него была возможность перейти в «ПСЖ» прошлым летом, прежде чем он присоединился к «Реалу».
Он сказал:
«Ходило много слухов, когда за мной пришел «ПСЖ», но это было не то, чего я ждал. Ничего не имею против «ПСЖ», это прекрасный клуб. Но «Реал Мадрид» — это «Реал Мадрид». Если вы хотите быть на стороне победителей, присоединяйтесь к «Реалу».
Несмотря на то, что этот комментарий может показаться насмешкой над парижским клубом, результаты этого сезона доказывают его правоту. «ПСЖ» остался в борьбе лишь за титул Лиги 1, а у «Мадрида» есть большие шансы выиграть трофеи Кубка Испании и Лиги чемпионов в этом сезоне.
Рюдигера до сих пор сложно назвать регулярным игроком, но он уже не раз вносил свой вклад в успешный результат для команды.
По моему, как и ман сити, заслуживают хоть одной победы в ЛЧ